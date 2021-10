La première opération de centre de vaccination éphémère a fonctionné dans le Haut Diois

Quand on amène la vaccination contre le covid dans le Haut Diois, ça fonctionne ! 37 personnes sont allées se faire piquer au centre éphémère de vaccination ouvert ce mercredi après-midi à Luc-en-Diois dans la Drôme. Alors que c'est une des communes avec la population la moins vaccinée du département. 50 % des 535 habitants de la commune est vaccinée alors qu'on est à 78 % de vaccination dans la Drôme. Olivier, 52 ans a été convaincu par le fait que ça lui soit proposé juste à côté de sa maison.

37 personnes, dont Olivier, sont allées se faire vacciner au centre éphémère de Luc-en-Diois. © Radio France - Morgane Guiomard

Lui qui avait déjà essayé d'aller à l'hôpital de Die, à 18 kilomètres de chez lui, sans succès. "J'y suis allé à 8 heures, on m'a dit que ça n'ouvrait qu'à 9 heures. J'y suis retourné à 9 heures et finalement ça n'ouvrait pas. Donc j'ai rebroussé chemin bredouille." Si la vaccination n'était pas venue à lui, il n'aurait pas fait les démarches pour y aller une seconde fois.

Des personnes âgées rassurées

Le maire de Luc-en-Diois, Jérôme Mellet, pense qu'il n'y a pas que la proximité qui joue sur la volonté des habitants de sa commune à aller se faire vacciner. "Les personnes âgées, les hôpitaux ça leur fait un peu peur. Là c'est un centre de vaccination à taille humaine où elles connaissent les personnes" explique-t-il. Pourtant, aucun de ces deux arguments n'a achevé de persuader Serge de Saint-Dizier-en-Diois qui a peur du vaccin : "Si on en avait besoin, on ferait 100 kilomètres ou plus. C'est pas la proximité qui va nous convaincre." Une autre opération de vaccination sera mise en place dans la commune pour que ceux qui ont reçu leur première dose reçoivent bien la deuxième.