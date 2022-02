La première pierre du futur grand laboratoire de biologie du CHU de Montpellier a été posée

La première pierre du futur site unique de biologie a été posée ce jeudi à Montpellier. Comme son nom l’indique, il regroupera tous les laboratoires de biologie du CHU de Montpellier sur un seul et même site. Ce futur bâtiment aura une superficie de 15.000 m² et sera distribué sur sept niveaux. Il sera situé au sein même du CHU, dans la continuité des services cliniques et à côté de la faculté de médecine et des bâtiments de recherches académiques (INSERM, CNRS) du campus santé.

La Recherche et l’Innovation sont clairement identifiés comme des axes forts de ce bâtiment dont l’ambition est de s’intégrer au projet Med Vallée porté par la Métropole et le CHU. Le planning prévisionnel prévoit une livraison du bâtiment pour la fin 2023 et une installation progressive au cours du premier semestre 2024.

Une biologie d’excellence, efficiente et performante

Ce projet, à vocation territoriale, répond à trois objectifs principaux. La rapidité, grâce à une centralisation des réceptions et préparation des analyses, puis un plateau d’urgence et de réponse rapide. L’excellence et le recours sur des étages dédiés aux différentes spécialités ainsi que les laboratoires de Biologie Médicales de Référence (LBMR) labellisés par le ministère. Enfin, un enjeu d’innovation et de recherche.

Des délais raccourcis pour obtenir les résultats

Ce regroupement au sein du CHU permettra d’obtenir des délais de rendu de résultats optimisés aussi bien pour les analyses courantes que pour les analyses spécialisées, en adéquation avec les besoins des cliniciens, grâce à des organisations plus efficientes depuis l’arrivée des tubes, la réalisation de techniques automatisées et la validation par les techniciens et biologistes de la spécialité.

L’organisation par plateau technique avec une mise en commun des équipements et des technologies les plus innovantes permettra d’améliorer la prise en charge du patient et d’assurer le rôle du CHU en tant que "biologie de recours".

Quelques chiffres clés :