La première victime de la Covid en Provence voulait qu'on la laisse mourir

C'était le 7 mars 2020. Une éternité dans la crise sanitaire. A 12h10, au service réanimation de l'hôpital nord de Marseille, Françoise succombe à l'épidémie de Covid. Une première dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Originaire de Nyons (Drôme), cette femme de 89 ans avait été admise cinq jours plus tôt. "Elle était consciente, se souvient Somaya Ziani, infirmière au service réanimation. Elle avait déjà compris que son état allait se dégrader et elle nous a demandé de ne pas s'acharner".

Françoise confie au personnel soignant qu'elle a bien vécu. Elle refuse donc d'être placée sous respiration artificielle. Des directives écrites et répétées. L'état de la patiente se dégrade rapidement. Ses enfants sont présents lorsque son cœur s'arrête.

Le 7 mars 2020, 7 personnes meurent du virus en France

A l'époque, les soignants à Marseille n'imaginent pas encore la suite et l'ampleur de la crise. "On était au tout début, se souvient Jean-Marie Forel, chef du service soins intensifs et réanimation à l’hôpital de la Timone. On regardait Paris, on regardait l'est de la France alors que notre région était encore très préservée. C'était vraiment notre premier cas".

Ce jour là, six autres personnes succombent au virus que les Français appellent encore "coronavirus". Françoise vivait à 150 kilomètres de Marseille, à Nyon. Dans son carnet de bord, le maire de cette commune de la Drôme, Pierre Combes écrit : "7 mars, journée d'une infini tristesse".