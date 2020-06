La prescription du baclofène autorisée pour traiter l'addiction à l'alcool

La commercialisation du Baclocur met fin à la recommandation temporaire d’utilisation pour les autres spécialités à base de baclofène dans cette indication (Lioresal 10 mg et Baclofène Zentiva 10mg).

Depuis ce lundi 15 juin, la prescription du baclofène par les médecins "contre la dépendance à l’alcool" est officiellement autorisée en France. Une victoire pour les associations de soutien aux alcooliques et professionnels, qui militaient pour que cette molécule "miracle" capable de dissuader certains patients de boire, soit utilisée. Initialement prescrit comme relaxant musculaire, le baclofène avait obtenu l'autorisation d'être mis sur le marché pour traiter l'alcoolisme en octobre 2018.

Prescriptions sous conditions

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a toutefois posé des conditions à son utilisation. Le médicament Baclocur doit être prescrit par un médecin, à une dose réduite (80 mg/jour maximum), et seulement si les autres traitements essayés auparavant ont échoué. Le patient doit en outre être suivi par un professionnel ou un service hospitalier spécialisé.

Des précautions indispensables pour l'Agence du médicament qui s'appuie sur une étude indiquant que le baclofène à dose élevée (plus de 180 mg par jour) fait plus que doubler le risque de décès par rapport aux autres médicaments contre l'alcoolisme, et accroît de moitié le risque d'hospitalisation.

Le Baclocur est désormais le seul médicament à base de baclofène autorisé et adapté au traitement de l’alcoolo-dépendance. Sa commercialisation met fin à "la recommandation temporaire d’utilisation pour les autres spécialités à base de baclofène dans cette indication (Lioresal 10 mg et Baclofène Zentiva 10mg)" précise l'ANSM.