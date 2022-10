La présidente de l'AFM-Téléthon en déplacement dans la Marne pour saluer "le travail formidable" des bénévoles

A un peu plus d'un mois du week-end du Téléthon, qui se tiendra cette année les 2 et 3 décembre, la présidente de l'association donne une conférence, ce vendredi soir, à Saint-Martin-sur-le-Pré. Laurence Tiennot-Herment vient notamment rencontrer les bénévoles marnais et ardennais.

La présidente de l'AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, donne une conférence à Saint-Martin-sur-le-Pré, dans la Marne, ce vendredi 28 octobre. © Maxppp - Luc Nobout La présidente de l'AFM-Téléthon est attendue dans la Marne, ce vendredi 28 octobre, à un peu plus de deux mois du week-end du Téléthon. Laurence Tiennot-Herment donnera une conférence ouverte au public, à 20 heures ce vendredi, à la Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-le-Pré, près de Châlons-en-Champagne. ⓘ Publicité Un moyen pour elle de "remercier et encourager les bénévoles qui font un travail formidable sur le terrain", mais aussi d'expliquer au grand public ce qui est fait avec les moyens du Téléthon. Je suis présidente de l'association mais je suis avant tout une maman, qui avait un fils unique qui est décédé d'une terrible maladie - Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon Laurence Tiennot-Herment tient à rappeler que ce qui a été fait depuis la naissance du Téléthon, en 1987. "Je suis présidente de l'association mais je suis avant tout une maman, qui avait un fils unique qui est décédé d'une terrible maladie", précise-t-elle. Elle est fière de voir qu'aujourd'hui, "les premiers médicaments sortent des laboratoires du Téléthon pour guérir des maladies qui, hier, étaient incurables et qui tuaient des enfants." À lire aussi TÉMOIGNAGE - "Le téléthon a été une thérapie" pour Sandrine et sa fille Emma, atteinte de laminopathie Le téléthon cherche toujours des bénévoles Environ 150 équipes de bénévoles du Téléthon sont déployées partout en France. Dans la Marne et les Ardennes, ils sont "particulièrement efficaces dans leur mission d'engager et de mobiliser", salue Laurence Tiennot-Herment, qui voient en eux des ambassadeurs qui portent un message : "se refuser, résister, guérir". Elle appelle tous ceux qui le souhaitent, "qui n'ont même que quelques heures", à devenir bénévoles pour le Téléthon, "parce que le Téléthon, c'est la fête et une aventure humaine exceptionnelle". La présidente de l'AFM-Téléthon rappelle par ailleurs que la campagne de dons est ouverte toute l'année, et pas seulement lors des 48 heures dédiées à l'association, qui se tiendront les 2 et 3 décembre 2022. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !