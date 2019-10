La présidente de l'AFM-Téléthon est dans la Loire ce lundi

Laurence Tiennot-Herment fait le tour de France depuis début octobre et jusqu'à mi-novembre, pour une série de conférences. Elle est ce lundi soir à Saint-Chamond.

Saint-Chamond, France

Le Téléthon a lieu dans un peu moins de deux mois (les 6 et 7 décembre) mais la présidente de l'Association française contre les myopathies bat déjà le rappel. Elle a entamé début octobre une série de conférences qui vont l'emmener dans toute la France d'ici la mi-novembre. Ce lundi soir, Laurence Tiennot-Herment est à Saint-Chamond (à 20h, salle Aristide Briand), "pour remercier, encourager et rendre compte".

Laurence Tiennot-Herment, invitée de France Bleu matin le 14 octobre 2019 Copier

La mobilisation en interne est au rendez-vous

Ses déplacements s'adressent en effet d'abord aux bénévoles du Téléthon, "pour les remercier et les encourager dans cette dernière ligne droite parce qu'ils font un travail formidable", détaille la président de l'AFM-Téléthon. Mais ces conférences ont aussi lieu "pour aller au devant des donateurs, du grand public, pour expliquer ce qu'on a fait avec l'argent des précédents Téléthons", poursuit Laurence Tiennot-Herment. Elle rappelle que "la collecte est le nerf de la guerre", une collecte en baisse en 2018, en pleine mobilisation des Gilets jaunes et dans un contexte de "pression fiscale sur certains de nos donateurs, notamment des retraités impactés par la hausse de la CSG", avait alors commenté Laurence Tiennot-Herment. Elle rappelle toutefois que la collecte n'est "qu'un moyen d'arriver à l'ambition de guérir les malades de myopathies et de maladies rares".

La collecte 2019 s'annonce-t-elle forcément meilleure que celle de 2018 ? "Je ne suis pas devin", répond Laurence Tiennot-Herment, "il est clair que la mobilisation interne est au rendez-vous et c'est aussi un des objectifs, ce pour quoi je me rends sur le terrain, c'est qu'on a des bénévoles très engagés".

Le Téléthon 2019 aura lieu les 6 et 7 décembre. Le comédien Jean-Paul Rouve est le parrain de cette édition.