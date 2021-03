La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté interpelle le ministre de la Santé Olivier Véran

La Présidente de Région, Marie-Guite Dufay, interpellée par le conseil de l’Ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté, écrit ce jeudi 18 mars au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, pour lui faire part de son incompréhension : « A l'heure où la vaccination doit plus que jamais s'intensifier, il est incompréhensible que nos infirmiers et infirmières libérales ne soient pas autorisés par le gouvernement à vacciner au même titre que les sages-femmes et les pharmaciens ».

Voici le courrier adressé au ministre