La présidente de la région Occitanie Carole Delga plaide pour un confinement généralisé le dimanche

La présidente de région appelle le gouvernement à prendre des mesures "justes et adaptées" à chacun des territoires suivant leur situation sanitaire. En plus d'un confinement généralisé le dimanche, elle demande des mesures plus souples le reste du week-end et en semaine.

Couvre-feu à partir de 18h, confinement le week-end ou confinement généralisé ? Le Premier ministre Jean Castex doit donner des éléments de réponse ce jeudi soir à partir de 18h.

Et de son côté, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, fait sa proposition. Un confinement généralisé et strict le dimanche, allégé le samedi et une heure de couvre-feu adaptée la semaine suivant les territoires.

"Lorsque la circulation du virus est faible, il ne me semble pas cohérent d'imposer des restrictions qui bousculent totalement l'organisation des familles, des salariés." - Carole Delga, présidente de la région Occitanie.

"La situation n'est pas la même dans le Gers, dans le Bas-Rhin ou dans le Finistère" pour Carole Delga. Il faut donc "territorialiser" toutes les mesures à venir selon elle, notamment pour le couvre-feu en semaine.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la présidente de région justifie son idée de confinement généralisé le week-end par le constat qu'en Occitanie, "les habitants se déplacent et se réunissent beaucoup le dimanche, pour des rencontres entre amis ou en famille, voire des balades ou des week-ends à la campagne, propices à la circulation du virus car les gestes barrières sont moins respectés".

La mobilisation de la région

Carole Delga demande également à ce que l'État prenne mieux en compte les demandes des régions, en leur laissant une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de la crise. Soit laisser plus de place aux préfets et aux partenaires locaux.

De son côté, la région Occitanie annonce aussi mettre en place un transport à la demande pour permettre aux personnes isolées de se rendre dans leur centre de vaccination le plus proche. À partir du lundi 18 janvier, toutes les personnes de plus de 75 ans peuvent se faire vacciner dans un centre près de chez eux.