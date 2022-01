Covid-19 : "la pression sur l'hôpital va inévitablement s'accroitre" prévient ce virologue du CHU de Toulouse

Les contraintes sanitaires sont-elles assez fortes pour contrer la vague du variant Omicron ? Alors que le nombre quotidien de nouveaux cas de Covid explose, le gouvernement a assoupli ce lundi les règles d'isolement pour les malades et leurs cas contact.

Les vaccinés positifs au Covid doivent s'isoler au moins cinq jours. Au cinquième jour, ils doivent réaliser un nouveau test. S'il est négatif, l'isolement s'arrête. Sinon, vous devez rester isoler deux jours de plus. Les malades non-vaccinés et ceux qui n'ont reçu que deux doses doivent s'isoler dix jours, avec un test pour faire le point au septième jour.

Les cas contact vaccinés ne doivent pas s'isoler, mais doivent réaliser des tests dès le premier jour, à J+2 et J+4. Pour les non-vaccinés, l'isolement de 7 jours est automatique.

France Bleu Occitanie interrogeait ce mardi matin le professeur Jacques Izopet, chef du service virologie du CHU de Toulouse, sur l'efficacité de ces mesures.

Quand on voit la flambée de l'épidémie, ces assouplissements sont-ils raisonnables ?

Ces nouvelles mesures sont tout à fait raisonnables. La diffusion du virus Omicron, qui représente 80 % des tests positifs, est très importante et il est important également de ne pas paralyser toutes les activités de notre pays.

On réentend parler d'immunité collective. Est-ce une bonne chose qu'on soit de plus en plus nombreux à contracter le virus ?

La grande diffusion d'un virus dans la population n'est jamais une bonne chose. La bonne nouvelle serait qu'Omicron soit moins virulent comme le suggère certaines études. Néanmoins, cette moindre virulence peut s'expliquer par le niveau élevé de la vaccination dans la population, ce qui est évidemment une bonne chose.

Le Covid devient-il une grippe comme une autre ?

Non, il est trop tôt pour le dire. Il nous faut plus de recul. Heureusement, les admissions hospitalières ne sont pas proportionnelles à l'intensité de la circulation virale, mais il y a toujours un décalage dans le temps. L'évolution dans les 10 à 15 prochains jours sera riche d'enseignements.

Vous vous attendez à beaucoup d'hospitalisations dans les prochains jours, prochaines semaines ?

Compte tenu de la circulation virale, la pression sur le système hospitalier va inévitablement s'accroître. On peut craindre que les hospitalisions de personnes non-vacinées ou fragiles soit plus importantes.

Ressentez-vous l'incompréhension des patients sur les nouvelles règles d'isolement ? Est-ce que cela manque de pédagogie ?

Non, je pense que les règles sont assez bien expliquées. On a un schéma assez clair sur ces modalités qui visent à la fois à protéger, mais également à ne pas paralyser toutes les activités.

Le ministre de la Santé est allé jusqu'à dire hier que cette vague serait peut-être la dernière. Vous arrivez à y croire ou bien est-ce un peu kamikaze ?

En toute objectivité, il est difficile de prévoir l'avenir. Néanmoins, on sait que le virus et en particulier Omicron et d'autres variants peuvent évoluer. On sait également que beaucoup de régions dans le monde n'ont pas un niveau d'immunisation suffisant. Il n'est donc pas impossible que d'autres variants émergent. Néanmoins, on peut espérer qu'au fil du temps que la virulence de ce virus diminue de plus en plus.