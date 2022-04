La prévention continue sur la "mort subite du sportif" après le décès de Peio Oyhamburu à Ustaritz

L'émotion et la solidarité, ce lundi, à Ustaritz pour attirer l'attention sur le sujet de la "mort subite du sportif". Plus de 300 personnes se sont réunies pour un tournoi de rugby à cinq dont les fonds seront reversés à la fondation Cœur & Recherche. Un événement organisé un an après le décès soudain du rugbyman d'Ustaritz, Peio Oyhamburu, alors qu'il faisait un footing. Un phénomène responsable de 800 à 1.200 décès de sportifs par an. Plusieurs milliers d'euros ont été récoltés grâce à la buvette mais aussi les dons d'une trentaine de partenaires dont le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ou encore la commune d'Ustaritz.

Les 10 règles d'or concernant collées dans les vestiaire et sur le mur du club-house. © Radio France - Yvan Plantey

Après la mort de Peio Oyhamburu, le club a placardé une liste de recommandations de cardiologues du sport dans ses vestiaires. 10 règles d'or que tout le monde devrait lire avant chaque match selon le responsable des juniors Brahim Benhamada : "Les affiches ont été distribuées à tous les joueurs. C'est aussi une forme d'auto-diagnostique qui peut s'appliquer à chaque personne."

On m'a trouvé un cœur trop gros par rapport à la moyenne - Andoni Berho, pilier U19 d'Ustaritz

Avec d'autres éducateurs, il conseille aux jeunes licenciés de faire des tests dès qu'il y a un doute. Au début de la saison, Andoni Berho s'étonne en voyant les résultats. Ce jeune pilier U19 d'Ustaritz raconte qu'on lui a "trouvé un cœur trop gros par rapport à la moyenne. Après plusieurs examens, ils ont vu que le cœur redevenait normal donc que c'est ce qu'on appelle le 'cœur du sportif'. Au final, ce n'est pas dangereux".

L'accessibilité des défibrillateurs en question

L'autre combat de Brahim, c'est le défibrillateur. "Le seul bémol qu'on peut remarquer, c'est que le défibrillateur est dans une pièce fermée. Ça serait bien qu'il soit accessible sans avoir besoin d'aller chercher la clé, pour peu qu'elle soit cachée quelque part", tempère-t-il. La première des préventions reste la visite médicale pour le grand-père de Peio Oyhamburu, Alain Fariscot : "Quand elle est bien faite, il y a un interrogatoire et une auscultation. On ne découvre que 10% des pathologies cardiaques grâce à ça." Il reprend : "Si on y ajoute un électrocardiogramme de repos, ce chiffre monte jusqu'à 60%."

Le défibrillateur du club d'Ustaritz est dans une pièce qui est ouverte les jours de match. © Radio France - Yvan Plantey

Pour étendre cette prévention, le comité département olympique et sportif des Pyrénées-Atlantiques veut acheter des électrocardiogrammes pour aller tester les élèves de collèges qui ont une section sport.