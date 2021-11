"La priorité reste de vacciner les plus fragiles et de revenir aux gestes barrières"

Selon le docteur Sébastien Adnot, délégué régional du syndicat MG France et médecin généraliste à Carpentras, pour freiner la 5e vague les priorités sont : une couverture vaccinale complète des plus fragiles et le retour des gestes barrières.

Face à un taux d'incidence qui explose en Vaucluse et le retour des maladies de l'hiver, le docteur Sébastien Adnot - délégué régional du syndicat généraliste MG France et médecin à Carpentras - préconise le retour des gestes barrières et une couverture vaccinale complète des plus fragiles. "La priorité des priorités c'est de protéger les plus fragiles c'est-à-dire les plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidité", insiste le médecin généraliste.

Retour des gestes barrières

Le docteur Carpentrassien souligne également que les maladies de l'hiver comme la gastroentérite ou les rhinopharyngites sont de retour après presque 2 ans d'absence. Il est donc essentiel pour Sébastien Adnot de remettre au goût du jour les gestes barrières. "Les contaminations passent beaucoup par l'hygiène des mains les laver régulièrement c'est éviter de contaminer les plus fragiles pour les fêtes de fin d'année".

Déménagement du centre de vaccination

A Carpentras, le centre de vaccination devrait déménager du club Nautique pour retrouver la salle polyvalente du Pôle Santé dès la fin du mois de novembre. Les rendez-vous pour une troisième dose se poursuivent au même endroit : sur la plateforme Doctolib.