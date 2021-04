La prise de rendez-vous ouverte pour le nouveau vaccinodrome de Caen

Le plus grand centre de vaccination du Calvados, qui prendra place au parc des expositions de Caen, ouvrira le mercredi 5 mai. Depuis ce vendredi 30 avril, il est possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Pour le moment, les personnes éligibles sont les plus de 60 ans, et les plus de 18 ans présentant des comorbidités.

à lire aussi EXCLU FRANCE BLEU - Un vaccinodrome va ouvrir le 5 mai à Caen, annonce le préfet du Calvados

Les trois premiers jours pour vacciner les assesseurs

Les mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 mai, les rendez-vous sont réservés à toutes les personnes qui vont participer à l'organisation du scrutin des élections régionales en juin prochain. Il s'agit des membres d'un bureau de vote (assesseurs, président ou secrétaire) et de tous les fonctionnaires territoriales qui participent.

Ces personnes cibles sont invitées à prendre rendez-vous avant le mardi 4 mai.

Vaccination pour tous à partir du 8 mai

A partir du weekend du 8 mai, toutes les personnes éligibles à la vaccination peuvent prendre rendez-vous. Pour cela, rendez-vous sur la plateforme en ligne Keldoc. Ce nouveau centre de grande capacité permettra de vacciner jusqu'à 1 200 personnes par jour.