La prise en charge des patients "va considérablement s'améliorer" au pôle psychiatrie de Saint-Étienne

Une page se tourne pour les équipes et les patients en psychiatrie à Saint-Étienne. Plusieurs unités qui étaient à Bellevue s'apprêtent à emménager mardi 5 avril dans un bâtiment flambant neuf à côté de l'hôpital nord. "Cela va permettre d'améliorer largement la prise en charge de nos patients et le confort hôtelier, certes, mais aussi le confort au niveau des soins, à la fois pour les patients et pour les équipes soignantes", se réjouit la professeure Catherine Massoubre.

La cheffe du pôle psychiatrie du CHU de Saint-Étienne était l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi matin. "L'ancien bâtiment datait des années 70 et effectivement, ça devenait un peu difficile pour les patients. Là, la chose la plus importante, c'est qu'il n'y aura plus que des chambres seules, ce qui est quand même beaucoup plus agréable pour les patients."

Chacun aura sa salle de bain. Les nouveaux locaux comprennent aussi une salle de sports, des espaces d'apaisements, "pour calmer les patients et les détendre en cas de besoin." Une réponse au rapport publié en 2018 par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle avait constaté que des personnes se retrouvaient attachées au sein des urgences alors qu’elles étaient venues d’elles-mêmes à l’hôpital pour un problème psychiatrique, certains étaient également bloqués plusieurs jours sans pouvoir se laver et se changer.