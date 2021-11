La promesse d'un nouvel hôpital pour Auch, objectif 2030

C'est l'annonce, très brève, qu'a faite Jean Castex la semaine dernière à Montpellier : la reconstruction de trois hôpitaux en Occitanie. À Auch (Gers), Montauban (Tarn-et-Garonne) et Millau-Saint-Affrique (Aveyron). Une promesse à cinq mois des élections, mais bien peu d'éléments encore.

Le Premier ministre faisait le service après-vente du Ségur de la Santé le 5 novembre dernier à Montpellier, son ministre de la Santé avait fait le job dans le Tarn deux jours auparavant. L'hôpital de Montauban, ceux de Millau et Saint-Affrique, et celui d’Auch (Gers) font partie des projets sanitaires prioritaires ciblés par le Ségur de la santé. Mais sur les 1,6 milliard d'euros, débloqués en Occitanie pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux, seuls une vingtaine de millions le sont pour ces futurs établissements. Quelle concrétisation à venir pour ces projets ? Illustration à Auch.

Des locaux trop vétustes pour le personnel

Il est situé à deux kilomètres au sud du centre-ville, au dessus du Carrefour, accessible par la N21. 1.400 emplois, une maternité (900 naissances annuelles), des urgences, des consultations en cardiologie, neurologie, rhumatologie, stomatologie, etc. Une sorte de tripode aujourd'hui assez disgracieux en apparence. "Un hôpital quoi", résume François dont un proche a été hospitalisé il y a deux jours. "On voit bien qu'il est un peu vieillissant mais bon...". Aucun usager n'en fait l'éloge esthétique préférant encenser le personnel, mais personne sur le parking du centre hospitalier ne trouve trop à redire de la structure. "Disons que l'hôpital n'est pas, je crois, le dossier le plus urgent des Auscitains. Les familles ne s'en plaignent pas autant que les partenaires sociaux pour qui c'était un vrai sujet", explique Michel Baylac, vice-président de l'agglomération en charge de l'aménagement du territoire.

Construit dans les années 1970, l'établissement d'Auch n'est en effet plus vraiment adapté à la médecine moderne. C'est le cas en imagerie. En dialyse aussi, alors que le service mériterait d'être agrandi, les murs ne sont pas déplaçables. La partie électrique est obsolète, il y a des pannes et des infiltrations d'eau. Pas de quoi attirer le personnel médical, ou même le conserver.

Rien ne fait envie ici. Le matériel n'existe plus ailleurs, il ne marche plus parfois. Les secrétaires médicaux travaillent encore avec des cassettes. On court partout dans tous les étages parce que c'est inadapté. — Benoit Daussat, secrétaire CGT de l'hôpital d'Auch

Christian Laprébende, le maire d'Auch. © Radio France - Bénédicte Dupont

Constat partagé par le maire d'Auch, Christian Laprébende avait même fait voter à la majorité de son conseil municipal en 2019 un vœu pour reconstruire l'hôpital.

Reconstruire oui, mais où ?

Et à l'époque, si certains blocs et la maternité ont été rafraichis, l'ARS avait retoqué cette demande, privilégiant une réhabilitation de l'hôpital. Mais une étude technique ultérieure démontrera que restructurer sur place l'établissement coûterait plus cher que d'en construire un nouveau.

Il faut voir cela comme un projet de la décennie, les débuts d'un très très très long chemin. Il faut préparer tout ça, donner des arguments à l'ARS, pour que cette annonce ne s'étiole pas dans le temps. — Christian Laprébende, maire d'Auch

La direction de l'hôpital travaille activement sur la "consolidation du parcours de soins", sur cette idée de coopération privé-public évoquée par l'Agence de santé sur ce dossier gersois. Les acteurs privés de la santé dans le département sont invités à s'associer à ce projet. Car, pour l'heure, le seul chiffre avancé par l'ARS fait état de 6,88 millions d'euros d'aides versées ou validées pour cette reconstruction. "Il en faudrait 100 à 140 pour bâtir un nouvel hôpital", se questionne Benoit Daussat. La CGT s'interroge sur ce partenariat public-privé, déjà expérimenté via des groupements d'intérêt économique sur les scanners et les IRM à l'hôpital, et qui n'aurait pas été pleinement satisfaisant selon le syndicat.

Quant au lieu qui sera choisi si ce nouvel hôpital voit bien le jour, les élus se gardent bien de donner des indices. Il faudra bien sûr qu'il soit accessible, par l'un des deux grands axes qui traversent la ville. Certaines rumeurs parlent de l'est d'Auch, côté N124. Rien n'a été décidé, on n'en est pas là.