La Protection civile 54, très mobilisée dans la crise sanitaire, lance un appel aux dons

Dans le contexte de crise sanitaire, avec la suspension des événements, (concerts, matchs de foot ou autres), la Protection civile de Meurthe-et-Moselle estime qu'elle a déjà perdu près de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Chaque année, les 200 bénévoles effectuent près de 360 opérations, allant des formations en passant par des missions de postes de secours. Des prestations qui permettent à l'association de fonctionner et d'acheter du matériel.

Des bénévoles sur tous les fronts

Pour pallier ces pertes de ressource, la Protection civile 54 lance un appel aux dons, sur les plateformes Leetchi et Helloasso. Le deuxième objectif de cette action, selon Alexandre Mayeux, le directeur départemental adjoint, c'est de sensibiliser la population à leurs missions. Car depuis le début de l'épidémie, le rôle de cette association s'est révélé extrêmement précieux. On a pu voir les bénévoles en action lors de l'opération "Chardon", à Nancy, pour aider à évacuer une vingtaine de patients atteints du coronavirus par TGV médicalisé.

Ils ont également prêté du matériel aux centres hospitaliers, assisté le personnel dans des centres sociaux et des EHPAD. Enfin, la Protection civile 54 est également impliquée dans la gestion des centres médicaux covid ouverts par la ville de Nancy, et la distribution de masques, qui sera lancée la semaine prochaine. "Entre le 17 mars et le 1er mai, on a réalisé 150 missions, 6000 heures de bénévolat et 12000 km de trajets cumulés", récapitule Alexandre Mayeux.

L'appel aux dons, lancé il y a deux semaines, a déjà permis à l'association de récolter un peu plus de 2100 euros.