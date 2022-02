Somme : "la psychiatrie reste peu attractive" alors que les besoins augmentent regrette un psychiatre amiénois

Du coup de blues à la décompensation, 200.000 personnes souffrent de problèmes liés à la santé mentale dans les Hauts-de-France. C'est 17 % de plus en dix ans, selon un avis récent du Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). Les moyens, eux, suivent difficilement. Cyrille Guillaumont, psychiatre et président de la Commission Médicale d'Établissement de l'hôpital Pinel à Amiens évoque les enseignements de ce rapport sur France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : Est-ce qu'à Amiens, la demande de soins vous semble effectivement plus importante ces derniers mois ou ces dernières années ?

Cyrille Guillaumont : Ces dernières années ont été impactées, comme d'autres spécialités, par le problème de la pandémie. On a connu une diminution d'activité dans les années 2020 et 2021. On a récupéré notre retard et en fait, depuis la fin 2021 et 2022, on connaît une augmentation effectivement des demandes, en particulier chez les jeunes.

Le rapport du Ceser dit effectivement que dans la métropole d'Amiens, les demandes de suivi pour les jeunes sont "plus prégnantes" que dans le reste de la région. Comment vous l'expliquez ?

De manière un peu globale, les problèmes de santé mentale dans notre région ont toujours été une problématique importante de santé publique. On a effectivement des taux de suicides importants, des taux de tentative de suicide importants, des taux de dépression aussi importants. Les facteurs sociétaux qui ont eu lieu ces derniers temps n'ont fait qu'augmenter en définitive à la fois la précarité et à la fois la souffrance psychique des administrés.

Il y a une autre population dont les besoins augmentent, nous dit le rapport. Il s'agit des agriculteurs. Comment vous touchez cette population en milieu rural ?

On a remanié un peu notre manière de fonctionner dans l'hôpital psychiatrique. On a fait des consultations avancées : on a des consultations en milieu urbain sur Amiens et on a des consultations en milieu rural, en définitive quasiment aux quatre coins du département. Donc, ça permet d'être au plus près d'eux. Les réseaux fonctionnent plutôt bien avec les médecins généralistes en milieu rural. Donc on arrive en définitive à les contacter et eux, et ils arrivent surtout à nous contacter beaucoup plus facilement. Un autre élément qui peut être ajouté, c'est qu'on a une certaine facilité de la part des agriculteurs de venir consulter quand ils vont mal, alors que jusqu'alors, ils avaient tendance plutôt à rester chez eux, renfermés dans leur souffrance.

Parlons aussi des moyens. Dans la Somme, par exemple, on compte deux pédopsychiatres pour 100.000 habitants quand la moyenne nationale est à 5. C'est une pénurie que vous connaissez aussi à l'hôpital Pinel ?

C'est une pénurie qui est ancienne. Il y a toujours eu une sorte d'inégalité des moyens entre les hôpitaux psychiatriques sur le plan national. L'hôpital d'Amiens, qui s'appelle aujourd'hui EPSM de la Somme, a toujours été plutôt défavorisé à ce niveau-là, avec moins de moyens sur le plan humain, et peu de moyens sur le plan pédo-psychiatrique. Et puis je mentionnerais aussi, même si c'est également un élément régional, une fuite des psychiatres de l'hôpital public vers une activité plus libérale.

Et du côté des jeunes étudiants, des internes? Est ce que la relève est là ou vraiment la filière psychiatrique, elle aussi, souffre ?

Elle souffre aussi. On se dit que dans les années qui arrivent, on va juste arriver à garder nos moyens et peut-être pas trop en gagner. C'est vrai que c'est une spécialité, hélas, qui est peu attractive. Et puis, la répartition des postes d'internes sur le plan régional est un peu inégale, avec beaucoup de postes en interne ouverts sur Nord-Pas de Calais et peu sur la Picardie.

Parlons aussi du financement. Puisqu'on l'a dit, le nombre de patients a augmenté, mais les dotations du secteur public dans la région, elles, sont restées stables. On annonce cette année une réforme du financement de la psychiatrie. Qu'est ce que ça va changer pour vous ?

On espère que ça va rétablir une certaine égalité dans les budgets des hôpitaux. C'est-à-dire que jusqu'alors, tout le monde avait un financement global qui prenait peu en compte l'activité, en particulier ambulatoire. Donc, on espère effectivement que les hôpitaux qui font beaucoup d'activité ambulatoire (en pédopsychiatrie c'est 95% des prises en charge, 85 % en psy adultes), que cette prise en charge ambulatoire soit effectivement un peu mieux reconnue sur le plan financier.

Cela équivaut à une tarification à l'acte, comme on connaît dans l'hôpital général ?

On est dans quelque chose de neuf où on garde effectivement une part de dotation globale, à laquelle on va ajouter un peu de dotation à l'activité. C'est justement une particularité, de pouvoir garder une sorte d'équilibre entre les deux, c'est à dire que on favorise effectivement le développement de l'ambulatoire et on le valorise sur le plan financier, tout en gardant une sécurité sur le plan d'un financement d'une activité qui est le service au patient.