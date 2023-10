La psychose autour des punaises de lit gagne la Manche

Ce sont des petites bébêtes de 4 à 7 mm qui inquiètent énormément en ce moment. Les punaises de lit qui sont en fait des punaises de bois sont appelées comme ça car elles sont souvent dans les lattes des sommiers. Aujourd'hui elles sont partout : dans les hôtels, Airbnb, cinémas, trains mais aussi dans nos maisons…La Manche aussi est concernée par ce phénomène, les sociétés qui luttent contre les nuisibles et qui traitent les zones infestées ont constaté une augmentation de 20% des punaises de lit dans le département cette année par rapport à 2022. Même chiffre pour l'ex-Basse-Normandie. Nicolas Lebouteiller de la société Normandie Nuisibles à Quettreville-sur-Sienne a son explication : "depuis le covid il y a un mouvement de foule, les gens partent plus en week-end et ils en embarquent dans leurs bagages."

La psychose gagne la Manche

Si le phénomène existe, il ne faut pas le nier, on, les professionnels de ces nuisibles constatent aussi une certaine psychose : "ça fait peur, c'est devenu une psychose. Dès que les gens ont un bouton, une piqûre d'araignée ou de moustique ils m'appellent croyant que ce sont des punaises de lit alors qu'il n'en est rien." affirme Nicolas Lebouteiller*.* Si elles sont quand même plus nombreuses qu'avant, difficile d'obtenir des témoignages. "Oui il y en a chez le voisin mais pas chez moi" c'est en gros ce que l'on vous dit. Dans les hôtels, de plus en plus confrontés au problème selon les spécialistes personne ne veut en parler idem chez les professionnels du tourisme.

Il faut être vigilant

Autres endroits que ces petites bestioles adorent : les friperies de plus en plus nombreuses elles aussi dans le paysage. une gérante manchoise a accepter de nous parler "on fait attention, on regarde bien tous le sacs et les articles pour voir s'il n'y a pas de tâches ou de trous car ça peut aller très vite. ici on a rien mais cela existe bien je connais quelqu'un à Tourlaville quia été obligé de jeter tous ces meubles. C'est l'appartement de son voisin qui était infesté."

Pour se débarrasser des punaise de lit il faut laver à 60° degrés ou enfermer son linge dans un sac poubelle pendant 48 heures. Mais aussi éviter des petits gestes qui au final peuvent couter cher selon Nicolas Lebouteiller "quand on va dans un hôtel ou un Airbnb il ne faut pas laisser ses valises sous le lit ou en haut d'une armoire mais sur une chaise ou un banc de bagages."

Les punaises de lit au cœur d'une réunion interministérielle ce vendredi

Une réunion "pour apporter rapidement des réponses aux Français" a annoncé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. La Première ministre ne devrait pas être présente mais les différents directeurs de cabinet des ministères concernés .Le ministre des Transports Clément Beaune réunira lui mercredi les principaux opérateurs de transports et les associations d'usagers. Le ministre de la Santé a lui considéré qu' *(https://www.bfmtv.com/sante/punaises-de-lit-pour-aurelien-rousseau-il-n-y-a-pas-de-panique-generale-a-avoir_AN-202310030339.html)l n'y avait "pas de panique générale" à avoir face aux punaises de lit reconnaissant toutefois que "quand vous avez des punaises de lit, c'est l'enfer". "Ce qui me préoccupe, c'est que les gens ne se fassent pas gruger avec des boîtes qui leur font payer 2000 ou 3000 euros" pour les débarrasser de ces punaises, a ajouté Aurélien Rousseau, qui a dénoncé des "abus".

Des députés souhaitent déposer des propositions de loi à l'assemblée nationale pour inciter les pouvoirs publics à se saisir de l’angoisse que suscitent les punaises de lit.

Pas de chiffre de l'Agence Régionale de Santé en Normandie, qui s'occupe de ce genre de problèmes, car "la présence des punaises de lit n’est pas soumise à une déclaration obligatoire. Cependant, les hôtels et autres centres d’hébergement, les bailleurs ou encore les locataires sont tenus d’effectuer des actions de prévention ou de traitement contre l’insecte, pour éviter les piqûres de punaise de lit."