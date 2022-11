La "puff" fait un tabac chez les jeunes à Belfort : "On peut en acheter comme on veut "

En théorie, les cigarettes électroniques s'adressent aux fumeurs qui veulent arrêter la ciagrette. Mais les "puff", colorées et fruitées, attirent surtout des jeunes, qui pour certains n'ont jamais touché à une clope. Elles s'achètent généralement en tabac ou en boutique de cigarette électronique, et coûtent en moyenne 7 euros. Interdites à la vente aux mineurs, le marketing qui les entoure semble pourtant fait pour les attirer.

"On peut en acheter comme on veut"

"C'est très simple à acheter. Même en étant mineur, on peut en acheter comme on veut", affirme Elsa*, une adolescente belfortaine de 16 ans. Ses parents ignorent qu'elle vapote, mais elle n'a pas besoin d'eux pour se procurer des "puff" qu'elle jette ensuite et qui, contrairement à la cigarette, ne laissent pas d'odeur de tabac sur les vêtements. "Les bureaux de tabac ne vérifient presque pas les pièces d'identité", dit-elle.

Selon l'employé d'une boutique de cigarette électroniques, c'est très difficile de réguler la vente de puffs aux mineurs. "Je demande toujours les cartes d'identité quand j'ai un doute, mais certains envoient une personne majeure en acheter à leur place", explique-t-il. Du côté des gérants de tabac interrogés, la réponse est claire : "Je n'ai rien à dire sur les puff, point".

Sauf que les puffs sont aussi très addictives. Elles contiennent en moyenne de quoi tirer 200 bouffées, mais se consomment très vite. Mila,19 ans, en a fait l'expérience récemment : "Dès que j'en prenais une, elle se terminait hyper vite et puis j'avais envie d'en racheter". Arwen, étudiante également, constate que les puffs profitent d'une publicité très favorables sur les réseaux sociaux. "Beaucoup d'influenceurs en parlent, en fument. Dans ma promo, beaucoup de gens en fument. Ça se vent à l'entrée des boîtes et on les fume à l'intérieur".

Un vrai risque d'addiction

Stéphane Rouby, intervenant au centre d'addictologie de Belfort, alerte sur le danger d'addiction à la nicotine chez ces nouveaux utilisateurs. "À partir du moment où la puff contient de la nicotine, elle est addictive", rappelle-t-il. Il se questionne aussi sur le public visé par ce produit. "Les emballages sont assez flashy, avec parfois des personnages de dessins animés représentés, et les lieux de vente qui mettent parfois des puff à côté des paquets de bonbons".

*Nom d'emprunt, car la jeune femme préfère rester anonyme