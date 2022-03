La qualité de l'air est mauvaise dans toute la Bretagne ce vendredi

La qualité de l'air en Bretagne était mauvaise dans les Cotes d'Armor et en Ile et Vilaine ce jeudi 24 mars 2022 et dégradée dans le Finistère et le Morbihan. Ce vendredi 25 mars, elle est mauvaise dans toute la région, selon Air Breizh, l'organisme à qui le ministère de la Transition écologique a confié la surveillance de la qualité de l'air en Bretagne. Une pollution aux particules fines, "en raison du beau temps qui ne permet pas une faible dispersion des particules" explique le directeur d' Air Breizh, Gaël Lefeuvre, " conjugué à une concentration d'ammoniac, liés aux travaux agricoles, autrement dit les épandages d'engrais ou de lisier.

Des recommandations pour les personnes vulnérables