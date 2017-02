Eau du robinet en Corrèze : quelles sont les communes où elle est mauvaise?

L'eau du robinet en Corrèze est buvable mais pourrait être meilleure. C'est le résultat de l'étude que vient de publier l'UFC Que Choisir à partir des analyses effectuées par l'Agence Régionale de Santé ces deux dernières années. Globalement la qualité de l'eau potable est jugée souvent médiocre.

C'est le cas dans plus de la moitié des 78 communes concernées par l'étude de l'association sur les 285 de la Corrèze. Les villes s'en sortent le mieux, surtout Brive et Ussel avec des notes sur la qualité de l'eau "satisfaisante" voire "bonne". C'est moins bien à Tulle avec une qualité "médiocre". Comme dans de nombreuses communes rurales. Pour deux d'entre elles même , L'Eglise-aux-Bois et Combressol, la qualité de l'eau est "mauvaise", et pire encore Saint-Germain-Lavolps hérite d'un "très mauvais".

La faute à l'eau elle-même

Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'eau est dangereuse, pas du tout même. Mais qu'un problème au moins y a été relevé. Et malheureusement dans la plupart des cas c'est l'eau elle-même qui est le problème. L'eau corrézienne est partout très peu minérale et acide ce qui la rend corrosive pour les canalisations. D'où la présence dans l'eau de certains produits comme des hydrocarbures, du fer, ou le plus dangereux car cancérigène, du chlorure de vinyle. C'est le cas justement de Saint-Germain-Lavolps. Et là seule solution est de changer les canalisations, surtout celles en PVC datant d'avant 1980 qui contiennent en particulier du chlorure de vinyle.

L'étude en revanche révèle très peu de problèmes de radioactivité dans l'eau en Corrèze et aussi en matière de pesticide. Précision faite tout de même que ces facteurs n'ont pas été analysés aussi fréquemment par l'ARS que les autres.

