La quatrième vague de Covid-19 "évolue favorablement", selon Jérôme Salomon : que disent les chiffres ?

La quatrième vague de coronavirus en France est-elle en déclin ? Oui, si l'on regarde les chiffres des contaminations. Plus de 10.400 nouveaux cas de Covid-19 ont encore été détectés en 24 heures en France, selon les dernières données publiées par Santé publique France ce dimanche. Mais la tendance est à la baisse. "On a une quatrième vague qui évolue favorablement puisqu'on a baissé de 20 % le nombre de cas en une semaine", a souligné le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ce dimanche 5 septembre sur BFMTV.

Si l'on observe les courbes, on constate que le pic a eu lieu mi-août, avec plus de 23.000 cas été détectés chaque jour.

Mais il existe d'importantes disparités selon les territoires. Ainsi, "la situation reste très difficile dans les outre-mer", relève Jérôme Salomon. Les taux d'incidence sont encore très élevés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et en Polynésie française et la population y est moins vaccinée qu'en métropole.

Début de la décrue à l'hôpital

Les effets sur l'hôpital de ce ralentissement de la propagation du virus en France sont bien là mais sont encore timides. Ainsi, plus de 10.644 personnes étaient hospitalisées pour une infection au coronavirus samedi, dont 2.217 en réanimation. Mais la décrue est enclenchée car une semaine auparavant, dimanche 29 août, 11.092 personnes étaient hospitalisées dont 2.276 en réanimation. Le pic des hospitalisations et des admissions en réanimation a été passé ces derniers jours seulement.

Appel à la "vigilance" dans les prochains jours

"Nous sommes à une période décisive, cruciale de cette quatrième vague", estime Jérôme Salomon. La vigilance est de mise car les retours de vacances induisent "de grands mouvements de population, tout le monde retourne au travail et il y a la rentrée scolaire", note l'infectiologue. "Dans certains pays, cela ne s'est pas bien passé", dit-il en citant en exemple l'Écosse, "mais inversement à la Réunion", où la rentrée a eu lieu il y a trois semaines et où "cela s'est bien passé".

D'après Jérôme Salomon, "on a les moyens pour que la rentrée se passe bien : la vaccination des grands, les masques, les tests, l'aération, le protocole". Mais il invite à poursuivre la campagne de vaccination : "plus on sera vaccinés, moins il y aura de soucis", souligne-t-il.

À ce jour, 49.128.555 personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France, soit 72,9% de la population française. 45.455.314 personnes ont un schéma vaccinal complet, soit 67,4% de la population française totale. Près de 85 % des personnes éligibles - c'est-à-dire de plus de 12 ans - ont reçu au moins une première injection. Le directeur général de la santé a rappelé que l'hypothèse d'une vaccination des enfants de moins de 12 ans est écartée pour le moment, indiquant que la priorité était la vaccination des 12 ans et plus.

Arrivée "imminente" des vaccins Pfizer chez les médecins et pharmaciens

Le directeur général de la DGS a par ailleurs indiqué que l'arrivée des vaccins Pfizer chez les médecins de ville et les pharmacies était "imminente". Pour le moment, les médecins et les pharmaciens vaccinent majoritairement avec du Janssen (unidose) et du Moderna. Jérôme Salomon a assuré que les doses Pfizer allaient arriver dans ces établissements dans les jours qui viennent, et que des commandes avaient déjà été passées par les soignants.

Il a également rappelé que "l'on peut se vacciner en croisant les vaccins, il n'y a aucune différence ; quelqu'un qui a eu du Pfizer peut avoir du Moderna".