La quatrième vague de COVID-19 ne déferle pas sur les hôpitaux de Drôme Ardèche

La quatrième vague de covid-19 ne se traduit pas par un afflux de malades dans les hôpitaux. A ce stade, les hospitalisations restent limitées alors que le nombre de cas est reparti à la hausse depuis début juillet.

Dans la Drôme, le taux d'incidence est de 179 cas pour 100.000 habitants. Il a été multiplié par trois en une semaine. Il double tous les quatre jours en Ardèche et se fixe à 105 pour 100.000 habitants. Mais les le nombre de patients hospitalisés reste faible.

Quelques rares patients en réanimation en Drôme Ardèche

Ils sont trois (dont un en réanimation) à Valence, sept à Montélimar (dont deux en soins critiques), par exemple.

Pour les responsables de ces établissements, il faut encore attendre quelques jours pour voir comment vont évoluer les choses, mais il pourrait y avoir un "effet vaccin". Avec une forte proportion de la population vaccinée (la Drôme est le deuxième département avec le plus fort taux de vaccination en Auvergne Rhône-Alpes, derrière la Loire), le nombre de cas graves pourrait être limité, malgré un variant delta très contagieux.

Mais les hôpitaux se tiennent tout de même prêts si jamais ils devaient avoir affaire à cette quatrième vague. "Nous prenons des dispositions, pour pouvoir absorber au moins une dizaine de cas de covid, si cela se présente", assure le directeur de l'hôpital de Montélimar, Michel Cohen. A Valence, des unités dédiées pourraient aussi être rouvertes. "On n'espère pas, précise le directeur adjoint du CH Valence, car si l'on doit déclencher le plan blanc dans les prochaines semaines, il faudrait rappeler des soignants en congés. Et ils sont déjà épuisés par un an et demi de crise du covid".

Nos deux départements sont en dessous du taux d'incidence national. L'incidence moyenne en France est 207 cas pour 100.000 habitants.