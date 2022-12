La question du salariat des médecins fait débat au conseil départemental de la Mayenne

Après une première journée mouvementée ce jeudi au conseil départemental de la Mayenne et la présentation du rapport explosif de la Chambre régionale des comptes, la session se poursuit ce vendredi avec le vote du budget primitif pour l'année 2023. Le programme santé de proximité a été voté par l'assemblée, et on sait la difficulté de l'offre de soins dans le département mais la question du salariat des médecins qui souhaitent s'installer en Mayenne fait débat.

ⓘ Publicité

Pas d'accord dans l'opposition sur le salariat

"Nous proposons d'expérimenter un centre départemental de santé en Mayenne, comme l'a fait l'Orne", demande Antoine Valpremit, élu de l'opposition et membre du groupe La Mayenne Écologique et Solidaire, car ce département est "le seul de notre strate qui progresse en nombre de médecins" parce que selon lui l'Orne "est à peu près équilibré entre l’exercice libéral et l’exercice salarié" des médecins. Antoine Valpremit note également dans sa prise de parole que lors de la présentation du contexte sanitaire du département par la majorité, "aucun mot sur la fermeture des urgences de Laval", première ville de la Mayenne, "aucun mot également sur la difficulté de trouver un médecin traitant ou un rendez-vous chez un spécialiste", d'où cette proposition.

L'autre groupe d'opposition, l'Alternative, pose en revanche deux interrogations sur le salariat des jeunes médecins. Christophe Langouët, membre du groupe, se pose la question du reste à charge pour les communes si un jeune praticien choisit le salariat plutôt que le libéral. "Le reste à charge est trop important", pointe-t-il et "le salariat, ce sont des consultations en moins car s'il y a une permanence de nuit, il n'y en a pas de jour, ce qui dégrade l'offre de soins en Mayenne", détaille Christophe Langouët.

Le choix de la flexibilité

La majorité répond que dans l'Orne, qui expérimente les centres départementaux de soins, la ville d'Alençon n'a pas fait ce choix. "Je ne fais que des suppositions mais c'est sans doute parce que c'est moins flexible", explique Jean-François Sallard, rapporteur du programme, "il faut accueillir les médecins dans le département avec le statut qu'ils veulent et avoir un ajustement administratif ensuite". Il n'y aura pas "d'université de médecine à Laval ou Mayenne, désolé", répond l'élu de la majorité, "on a fait le choix de la flexibilité qui nous semble plus adapté".

Sur le fait de ne pas avoir mentionné les fermetures des urgences de Laval, la majorité estime qu'elle n'a pas non plus fait un état des lieux très bon en Mayenne, "le constat est bien là et la démographie n'est pas favorable", mais la pratique des médecins à changer, il faut aussi s'adapter dit en substance Jean-François Sallard.

Un mot sur l'attractivité, qui revient encore une fois sur le tapis, un investissement de plus d'un million d'euros a été voté dans le budget du programme santé de proximité, qui comprend "une extension des aides financières pour les étudiants en stage, un accueil personnalisé par Mayenne santé et une aide aux internes", "est-ce que c'est pour l'attractivité du territoire ou l'attractivité sur la santé", demande Christophe Langouët, avec toujours en filigrane, les irrégularités pointées par le rapport de la Chambre régionale des comptes à propos de la gestion du budget Attractivité par le conseil départemental.