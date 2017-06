VIVATECH - Vidéos : après le casque, découvrez la bague qui vous fait toucher du doigt la réalité virtuelle

Vous pourrez bientôt toucher du doigt la réalité virtuelle. Un anneau à passer au bout des doigts, le Go Touch VR, permet de "toucher" les objets saisis dans la réalité virtuelle, grâce à une pression sur la peau. L'objet de cette sociéte française est présenté au Salon Vivatech, à Paris, ce samedi.

Si la réalité virtuelle permet de s'immerger dans n'importe quel monde, les sensations ne passent pas la barrière du toucher. Mais les choses sont en train de changer. La société française Go Touch VR, basée à Grenoble et Lille, a créé un anneau très léger à passer au bout du doigt, qui exerce une pression sur la pulpe du doigt pour reproduire la sensation du toucher. L'objet est présenté au salon Vivatech à Paris, porte de Versailles, ce samedi 17 juin. Il sera en vente en septembre prochain.

Un anneau qui reproduit la sensation du toucher

"On développe le troisième sens dans la réalité virtuelle, celui du toucher", résume Charly Lacoume, chargé du développement commercial de Go Touch VR. L'anneau, via une pression sur le doigt, "retranscrit à l'exactitude la sensation du toucher", explique-t-il. "Vous voyez un objet dans la réalité virtuelle, vous touchez cet objet et vous le sentez directement." Pour se rapprocher au maximum d'une sensation naturelle, dix bagues peuvent être installées sur les dix doigts des deux mains.

Des applications dans la formation professionnelle ou la santé

L'anneau va pouvoir être utlisé dans de nombreux domaines, promet la start-up. Dans la conception assistée par ordinateur, pour imaginer ou produire des objets. Mais aussi dans le champ de la formation professionnelle. "Vous pourrez former des gens avec peu de ressources matérielles et humaines, promet Charly Lacoume. L'anneau sera aussi utilisable dans le domaine de la santé, "pour former des étudiants avant leur première fois sur un patient," poursuit-il. Autre champ d'application, dans quelques années, le gaming, le domaine des jeux vidéos.

Dans trois ans, sentir du cuir ou du bois en réalité virtuelle

La société GO VR Touch essaye aussi d'affiner sa technologie, afin de pouvoir retranscrire des textures, par exemple le bois ou le cuir, pour proposer de ressentir des matières ou des objets avant qu'ils ne soient produits par une entreprise ou achetés par un client. Une évolution qui pourra apparaître d'ici trois ans, expliquent les fondateurs de la société.

L'anneau de GO VR Touch est visible au salon Vivatech, porte de Versailles à Paris, ce samedi 17 juin, pour les journées ouvertes au public.