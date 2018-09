Caen, France

C'est un des grands chantiers de la décennie qui a été présenté ce vendredi à Caen. La reconstruction du CHU, annoncée en 2010 par Roselyne Bachelot, va débuter. La première phase d'études débute. L'architecte a été choisi. La première pierre du nouvel hôpital doit être posée en 2020 pour une mise en service de l'établissement prévue en 2026.

Le hall du futur CHU de Caen - - Crédit photo : CHU de Caen -

Dans huit ans, la silhouette de l'actuel CHU de Caen , un grand building blanc de 23 étages inauguré en 1975, ne sera plus qu'un souvenir. Le futur hôpital sera constitué d'un ensemble de 10 bâtiments de faible hauteur (2 à 5 étages) entourant un patio paysager qui sera "le coeur du futur CHU" . Sur ce plateau d'une surface de 110 000 m2, il y aura 35 salles de blocs-opératoires et 26 salles d'imagerie.

Vue extérieure du futur CHU de Caen dont l'ouverture est prévue en 2026 - - Crédit photo : CHU de Caen -

Le coût du projet est estimé à 502 millions d'euros dont 350 financés par l'Etat. Pour penser au mieux l'organisation de ce nouvel hôpital , quarante groupes de travail réunissant des personnels de santé , des administratifs et des paramédicaux, vont se réunir dans les semaines à venir. Le CHU de Caen accueille des patients habitant le Calvados, l'Orne et la Manche. Il emploie plus de 5000 personnes et se classe au 17ème rang national des établissements publics selon le classement 2018 de l'hebdomadaire Le Point