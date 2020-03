La réderie de printemps d'Amiens annulée à cause du coronavirus

La décision etait attendue : la réderie de printemps d'Amiens, prévue le 19 avril, est annulée à cause de l'épidémie de coronavirus.

L'annonce à été faite par Daniel Héripré, le président de l'association du quartier des Halles.

L'événement attire chaque année entre 80.000 et 100.000 visiteurs, amateurs de brocante et de trouvailles insolites.

Plus d'informations à venir.