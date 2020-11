La région Bourgogne-Franche-Comté ouvre 165 places supplémentaires de formation "aide-soignant"

Une nouvelle rentrée est organisée dès février 2021. Dans ce cadre, 165 places de formation d’aide-soignante et d’aide-soignant supplémentaires sont ouvertes dans 12 sites répartis sur le territoire de la Bourgogne Franche-Comté.

Qui peut suivre ces formations ?

Ces places sont destinées aux demandeurs d’emplois et aux jeunes titulaires d’un bac professionnel "Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) et Services aux personnes et aux territoires (SAPAT)".

Combien de temps dure la formation ?

En six mois seulement, ces personnes sont formées et préparées au diplôme d’aide-soignante ou d’aide-soignant, avec la garantie d’un emploi à la clef. Cette formation gratuite, entièrement prise en charge par la Région, représente un coût estimé à près de 900 000 euros, financés dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences.

Les candidates et candidats intéressés sont invités à s’adresser directement aux instituts de formation. En Côte-d'Or, c'est auprès de l'institut Ifas de la Croix Rouge à Quetigny et à Semur en Auxois. En tout, 26 places supplémentaires sont proposées dans notre département.