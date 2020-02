La région Centre Val-de-Loire à la recherche de 320 aides-soignants

Indre-et-Loire, France

Les EHPAD et les hôpitaux peinent à trouver des aides-soignants, une profession qui rencontre de moins en moins de succès auprès des jeunes. C'est pourquoi la région Centre Val-de-Loire et l'ARS, Agence Régionale de Santé, ont lancé une campagne de communication sur ce métier afin de recruter dans les instituts de formation des jeunes de 17 ans et des personnes en reconversion. Pour faciliter le recrutement des aides-soignants, le gouvernement envisage même de supprimer le concours d'entrée dans les prochaines semaines.

Dans notre région, il y a 320 postes d'aides-soignants à pourvoir. Ce samedi 1er février, l'IRFSS de Tours, l'institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale, créé par la Croix-Rouge, organisait une journée portes ouvertes pour faire connaître ses formations jusqu'à Bac +4 qui vont de l'infirmier aux auxiliaires de puériculture, des ergothérapeutes aux conseillers en économie sociale et familiale. Il y a de la place pour former 52 aides-soignants dont 8 apprentis chaque année. Muriel Marc, directrice des formations sanitaires, confirme qu'il y a une sorte de désertification de ce métier d'aide-soignant.

L'aide-soignant est un observateur essentiel de l'état de santé d'une personne

On manque énormément d'aides-soignants dans les services, est-ce que c'est dû à tous ces messages qui sont envoyés sur les conditions de travail difficiles? On entend cela pendant les grèves dans les hôpitaux. Il y a aussi la méconnaissance du métier d'aide-soignant. C'est pourtant un beau métier, l'aide-soignant est celui ou celle qui est au plus près de l'intimité de la personne, et il n'y a pas que la toilette, il y a l'accompagnement aux repas, pendant les temps de repos, et surtout c'est un poste d'observateur important de l'état de santé d'une personne -Muriel Marc, directrice des formations sanitaires à l'IRFSS

La salle de simulation: une chambre de maternité reconstituée avec des mannequins © Radio France - Denis Guey

L'IRFSS forme des jeunes de 17 ans mais aussi des adultes en reconversion

Parmi les aides-soignants actuellement en formation à l'IRFSS à Tours, Emmanuel et Jean-Baptiste sont deux étudiants particuliers, ils sont tous deux en reconversion. Emmanuel a 35 ans, il travaille déjà en EHPAD depuis 4 ans, lui et son employeur ont souhaité qu'il aille plus loin dans la formation.

C'est un métier qui demande beaucoup de patience. On s'enrichit humainement par la relation que nous avons avec les malades. Même si c'est un métier dur physiquement, car il faut aussi savoir porter les personnes en état de dépendance -Emmanuel

Pour Jean-Baptiste, 34 ans, le parcours est plus atypique. Il était responsable de salle dans un restaurant mais il voulait s'orienter dans un métier où la relation humaine était privilégiée. Lors d'un stage d'aide-soignant, il a connu une douloureuse expérience.

J'ai un résident en maison de retraite qui est décédé dans mes bras. Ce sont des moments forts en émotion. Mais quoi, c'est la vie au plus près des personnes! Il y a une beauté dans ce métier -Jean-Baptiste

A l'Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale, Emmanuel et Jean-Baptiste suivent 10 mois de formation à raison de 595 heures de cours et 840 heures de stage. Ils ne sont que 8 garçons sur 52 étudiants aides-soignants. Cette profession est encore à majorité féminine. L'IRFSS forme 6500 personnes chaque année. 94% des diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois. Pour en savoir plus sur ces métiers, l'IRFSS se situe près du Pôle de la clinique Léonard de Vinci à Chambray-les-Tours. Son adresse: 6, avenue Alexandre Minkowski.