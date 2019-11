La région Centre-Val de Loire envisage de salarier 150 médecins d'ici 5 ans

Département Indre, France

Comment faire venir plus de médecins dans notre région, et plus particulièrement dans notre Berry, touché par une pénurie qui devient inquiétante ? C'est sur cette question que planchent ce mardi les élus régionaux et les membres du Conseil Economique, Social et Environnemental. 20 propositions sont sur la table, parmi elles la volonté de la région de salarier elle-même des médecins, 150 au total d'ici 5 ans. Des départements l'ont déjà fait mais ce serait une première pour une région française. Une bonne idée estime Thierry Keller, le président de l'ordre des médecins de l'Indre, mais avec un bémol toutefois : "J'ai fait les calculs, cela représente environ 20 millions d'euros de coût pour la région". La région répond à cela qu'elle financerait l'opération avec les remboursements des consultations par la sécurité sociale. Autre bémol : "environ _340.000 à 350.000 habitants de la région n'ont pas de médecin traitant_. Cela représente disons un peu plus d'un million de consultations par an, pour 150 médecins. Ils ne faut pas chômer ! "