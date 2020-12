La Région Centre-Val de Loire recrute 150 médecins : signature imminente des premiers contrats

Le projet de la Région Centre-Val de Loire d'embaucher des médecins généralistes avance à grands pas ! Pour faire face à la pénurie médicale, la collectivité a décidé de recruter 150 médecins généralistes d'ici 2025, qui seront salariés dans des centres de santé. Les premiers contrats vont être signés avant la fin de l'année.

Création d'un GIP et campagne de pub

Cet été, la Région a créé un GIP, un groupement d'intérêt public, baptisé "GIP PRO SANTE Centre- Val de Loire" : c'est cette structure qui va salarier les médecins, dans des centres de santé mis à disposition par des communautés de commune. Outre la Région, font partie de ce GIP : l'Assad-Had (hospitalisation à domicile), l'Apec (association pour l'emploi des cadres), l'URPS (union régionale des professionnels de santé), la Fédération des maisons de santé, et des représentants de communautés de commune.

"Cet aspect juridique a pris un an, mais on peut désormais entrer dans le vif du sujet", se réjouit François Bonneau, le président de la Région Centre-Val de Loire. Et le vif du sujet, c'est le recrutement des médecins. Pour cela, la Région a choisi un cabinet spécialisé - RemplaFrance - et vient de lancer une grande campagne de publicité, à la radio et dans la presse spécialisée notamment, pour trouver des candidats. Cette campagne, dont le coût, s'élève à 80 000 euros, cible principalement des médecins qui, "à un moment de leur carrière, en ont marre de la paperasse", souligne François Bonneau. Un spot à écouter ci-dessous :

Le spot de la Région Centre Val-de-Loire pour recruter des médecins Copier

Jargeau, Beauce-la-Romaine et Toury "servis" en premier

Les "5 premiers postes" évoqués dans le spot publicitaire seront pour Jargeau dans le Loiret, Beauce-la-Romaine dans le Loir-et-Cher, et Toury en Eure-et-Loir. Devrait suivre, peu après, Eguzon dans l'Indre. Des lieux choisis en accord avec l'Agence régionale de Santé, où les locaux sont déjà disponibles et qui auront un effet de levier, espère François Bonneau : "Déjà 60 communautés de communes nous ont fait part de leur besoin et de l'envie de travailler avec nous. Presque tout le territoire est concerné, et il s'agira d'être complémentaire avec les maisons de santé pluridisciplinaires, qui reposent sur des médecins libéraux."

Les salaires des médecins ainsi embauchés par le GIP iront de 5 000 à 8 950 euros bruts selon l'ancienneté (ce qui correspond à la grille de la fonction publique hospitalière) ; le GIP, lui, empochera le montant des consultations (25 euros selon les tarifs conventionnés de la Sécurité sociale), ce qui permettra d'atteindre à terme l'équilibre financier, escompte la Région. L'installation de ces premiers médecins est prévue pour le début de l'année prochaine, les contrats pour Jargeau et Beauce-la-Romaine seront signés avant la fin de l'année.