La région Ile-de-France crée une nouvelle mutuelle santé pour tous les franciliens

Baptisée "Île-de-France mutuelle santé" cette nouvelle mutuelle complémentaire proposera, à partir du 1er février 2023 et à tous les franciliens, quelque soit leur niveau de ressource, une offre 20 % moins chère que le montant des tarifs habituellement pratiqués en Île-de-France pour des garanties similaires assure la région qui a contracté un partenariat avec trois assureurs : Harmonie Mutuelle, Axa et La Mutuelle Familiale. Ils proposeront "une offre adaptée : des tarifs attractifs pour un bon niveau de couverture, qui intègre les priorités de la Région (santé de la femme, santé des jeunes, santé mentale, etc.)"

Cette nouvelle mutuelle régionale promet de mieux prendre en charge ce qui l'est mal habituellement, notamment les soins chirurgicaux, dentaires, bilans diététiques, ainsi que des actes non remboursés par la sécurité sociale tels que l'acupuncture ou l'ostéopathie.

Pour qui ?

L’accès à ce dispositif régional sera ouvert à toute personne ayant une résidence principale en Île-de-France. Île-de-France Mutuelle Santé s'adresse surtout à ceux qui ne bénéficient pas de la CSS (Complémentaire Santé Solidaire) mais qui rencontrent toutefois des difficultés pour financer leur couverture santé. Cela concerne notamment les jeunes, les personnes âgées, ainsi que les travailleurs indépendants et les personnes au chômage. Le cœur de ce projet vise "les personnes ne disposant pas d’une couverture santé, et celles qui, compte tenu de leur pouvoir d’achat impacté notamment par l’inflation, envisagent de renoncer à souscrire une complémentaire santé et donc à se soigner" fait savoir la Région qui donne cet exemple : "Une Francilienne de 75 ans vivant seule, cotise en moyenne 1 400 € pour sa complémentaire santé. A partir du 1er février 2023, avec cette nouvelle mutuelle régionale, elle fera une économie de 280 €, avec une cotisation de 1 120 € par an".

Six Français sur dix renoncent à des soins pour des raisons financières

59 % des Français ont déjà dû renoncer à des soins et les CSP + sont, eux aussi, concernés, puisque 26 % d'entre eux avancent également les raisons financières comme frein aux soins selon un sondage Opinionway réalisé en 2019.

Comment en bénéficier ?

À compter du 1er février 2023, vous pourrez appeler le numéro vert de la Région ou prendre contact par mail avec une équipe régionale dédiée qui indiquera quelle agence des trois partenaires (Harmonie Mutuelle, Axa et la Mutuelle familiale) est la plus proche de chez vous.

Une aide à la résiliation du contrat d’assurance complémentaire en cours sera systématiquement proposée par chaque partenaire, conformément à la loi, sans frais de contrat de complémentaire santé.