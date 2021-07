La région Occitanie est entièrement et sévèrement touchée par la 4e vague selon l'ARS

La région Occitanie est entièrement et sévèrement touchée par la quatrième vague. Tous les départements sont au-dessus du seuil d'alerte et très largement explique l'ARS, l'agence régionale de Santé. Dans les 13 départements, le taux d’incidence moyen est de plus de 360 le 26 juillet soit plus de sept fois le seuil d’alerte fixé à 50. Ces taux augmentent très vite et très fortement dans l’ensemble des départements. La Haute-Garonne est parmi les départements les plus touchés de France avec 164 personnes hospitalisées dont 25 en réanimation.

L'ARS qui note dans son dernier bulletin que note une hausse importante des passages aux urgences pour Covid, des consultations des médecins de ville, mais également des hospitalisations.