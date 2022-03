La Région Occitanie investit 133 millions d'euros pour la santé

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et Vincent Bounes, vice-président régional en charge de la santé, ont annoncé ce mardi l’investissement de 133 M€ en faveur de l’hôpital et les établissements d’enseignement de santé. « Pour la première fois, nous investissons 133 M€ pour l’hôpital public et les établissements d’enseignement de santé. Reconstruction des hôpitaux, nouveaux équipements pour les urgences et les services de réanimation, rénovation d’internats, réhabilitation ou construction d’instituts de formation. Tout cela va contribuer à consolider l’offre de santé, à mieux accompagner nos étudiants dans leurs études et à faire de notre région un territoire de pointe", précise Carole Delga.

"C’est un véritable service public régional de santé de proximité que nous mettons sur pied, pour qu’aucun territoire et aucun habitant ne soit oublié." — Carole Delga

La Région participera à la reconstruction de trois centres hospitaliers en Occitanie : l'hôpital Millau-Saint-Affrique, le centre hospitalier de Montauban et celui d'Auch. Carole Delga, pout lutter contre les déserts médicaux, a promis de salarier des soignants. 200 médecins, sages-femmes et infirmiers seront recruter dont 40 dès 2022."C’est un véritable service public régional de santé de proximité que nous mettons sur pied, pour qu’aucun territoire et aucun habitant ne soit oublié", se félicite la présidente socialiste de Région.