La région Occitanie lance son propre service public de santé

Des médecins, des infirmiers et des sages-femmes vont être embauchés pour favoriser la création de centres de santé et lutter contre les déserts médicaux. Une quarantaine de professionnels seront recrutés d’ici la fin de l’année.

C’est un dispositif présenté comme une solution à la désertification médicale : « Ma santé, ma région » vient d’être lancé par la région Occitanie. Un système qui s’appuie notamment sur le salariat de professionnels de santé. On estime qu'un habitant sur dix vit dans un désert médical (c’est la moyenne française), mais que 80% de la région est en tension, plus ou moins grave en fonction des territoires.

Salarier pour attirer

La région espère donc enrayer la désertification médicale en salariant des professionnels de santé : des médecins généralistes, des infirmiers et des sages-femmes. Les salaires seront payés par un groupement d’intérêt public (qui regroupe notamment la Région et des collectivités territoriales) en partenariat avec la Sécurité sociale.

Pour les médecins, les salaires seront indexés sur la grille des praticiens hospitaliers : 4700 euros net en début carrière, 7500 euros net pour un médecin en fin de carrière. La région met en avant les avantages du salariat, et notamment la réduction des tâches administratives.

Un paramètre non-négligeable pour Vincent Bounes, vice-président de la région Occitanie en charge de la santé : "L'exercice salarié est un peu différent de l'exercice libéral. Ça évite toute la partie administrative, de paperasse, qui incombe aux médecins libéraux. Ça évite d'avoir à gérer son cabinet, son loyer, son secrétariat et ses salariés : ça permet aux médecins d'être beaucoup plus libres, en fait. Ensuite, _les contrats sont basés sur les 35 ou 39 heures_, ce qui permet aux médecins d'avoir une vie familiale à côté, ce que beaucoup de médecins souhaitent à l'heure actuelle. Et puis, ça permet également de travailler en équipe avec du matériel neuf et performant, qui sera fourni par le groupement d'intérêts public, et de travailler au cœur d'une équipe pluri-professionnelle. Autour de ce noyau de salariés, on va installer des professionnels de santé libéraux, comme des kinés ou des infirmiers."

Les deux premiers médecins recrutés arriveront à Sainte-Croix-Volvestre, en Ariège, début juillet. Un centre de santé sera crée dans la foulée. Le conseil régional espère en créer un par mois jusqu’à la fin de la mandature.

Vincent Bounes, vice-président de la région Occitanie chargé de la santé © Radio France - Claudia Calmel

Ouverture d'un centre de santé par mois

Avec ces créations de postes, la région Occitanie espère ouvrir un centre de santé par mois d'ici la fin de la mandature en 2028 et attirer de nombreux professionnels de santé.

Il n’y aura aucune différence avec un parcours de soin classique pour les patients qui fréquenteront ces centres de santé, explique Vincent Bounes, vice-président de la région Occitanie chargé des questions de santé : "Les centres pratiqueront le tiers payant intégral, c’est-à-dire que les patients n’auront pas à avancer de frais. Les patients ne verront aucun changement."

Un dispositif qui a déjà fait ses preuves : la région Centre-Val-de-Loire, par exemple, l'expérimente depuis quelques années : elle a a réussi a attirer environ plusieurs dizaines de professionnels dans les territoires qui en avaient le plus besoin.