La région PACA débloque 40 millions d'euros pour lutter contre le cancer

La Région Sud lance son deuxième plan cancer : 40 millions d'euros sur 5 ans, 2022-2027. Le budget est en augmentation - c'était 28 millions pour le précédent plan sur la même durée de cinq ans. C'est clairement une priorité de la Région Paca : 12.500 habitants meurent d'un cancer chaque année, soit un quart des décès en Paca.

La Recherche avant tout

Pourquoi un tel Plan ? Deux ans après le début de la crise sanitaire, la lutte contre le cancer a été négligée, perturbée La moitié de ce budget est consacrée à la recherche sur le cancer avec des nouveaux traitements. Renaud Muselier, le président de la Région Sud assume : "On est dans une région où les chercheurs trouvent. On finance la recherche pour de nouveaux traitements et l'utilisation de nouvelles technologies". Les start-ups innovantes sont accompagnées financièrement, tout comme le Cancéropole PACA dépendant des subventions de la Région.

Dépistage à développer

Parmi les nouveautés de ce plan : un Dépistobus sur le mode du Vaccinobus-Covid pour aller dépister les cancers dans des zones éloignées des centres urbains. La région veut aussi s'attaquer aux cancers du pancréas et du poumon, jusque-là négligés dans les priorités nationales. Les maisons régionales de santé seront un relais sur le terrain de ce dépistage.

Le tabac chez les jeunes est dans le collimateur

Autre priorité nouvelle : le tabac chez les jeunes. 35% des jeunes de 10 à 15 ans ont déjà fumé une cigarette. La moitié restera fumeur et une fois sur deux, le tabagisme sera quotidien. Prévention et même un projet d'interdiction de fumer pour les mineurs dans une commune test par département, ainsi que cela se fait en Nouvelle Zélande (Mimet dans les Bouches-du- Rhône et Draguignan dans le Var). "Quand vous fumez très tôt, vous êtes impacté assez vite" déplore Renaud Muselier. L'Agence Régionale de Santé y est favorable et le président de Région compte sur ses amis maires co-listiers aux dernières élections régionales. Une telle politique n'a jamais été mise en place en France.