La relance de l'éco : à Paris, depuis le covid-19, les hôpitaux produisent leurs visières de protection

Depuis l'épidémie, les hôpitaux de Paris se sont mis aux imprimantes 3D pour auto-produire des milliers de visières de protections pour les soignants. C'est une véritable plateforme d'impression qui a été installée début avril, en plein cœur de l'hôpital Cochin. Et les machines continuent de tourner.

Un système-D qui a payé

Les 61 imprimantes ont été installées dans l'ancienne abbaye de l'hôpital Cochin depuis début avril. "En tout, nous avons produit entre 35 et 40.000 pièces tout compris", explique le docteur Roman Konsari, à l'origine du projet qui n'aurait sans doute jamais vu le jour sans le don de ces imprimantes par le groupe de luxe français Kering. Un don estimé à deux millions d'euros.

"C'est peut-être l'un des seuls effets positifs de cette crise sanitaire, de créer des situations où on a pu lancer des projets innovants sans se demander si les résultats allaient être 100% rentables et efficaces à court terme", souligne-t-il. Aujourd'hui, la production ne se limite plus à des visières de protection, mais aussi à des portes béquilles, des ouvres-tout pour soulager ceux qui ont des problèmes moteur. Reste un problème : la réglementation. Certains de ces produits ne peuvent pas être distribués à grande échelle aux patients, avant d'être officiellement reconnus comme étant aux normes, ce qui peut prendre au moins six mois.