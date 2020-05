La relance de l'éco : deux start-up gardoises innovent, poussées par le COVID-19

Il est né de la pandémie du COVID-19. Il est large de 40 centimètres, long de 50 et pèse environ 50 kilos. Son nom : ReCOVery, joli bébé que ses parents, les start-up gardoises Innowtech et Sterixene, sont fiers de présenter ce lundi 25 mai dans l'après-midi au centre hospitalier de Bagnols sur Cèze. ReCOVery est un robot de désinfection des locaux : sols et murs, par lumière pulsée.

L'idée est venue en plein confinement, par un échange de SMS, entre les deux dirigeants de ces start-up. Alain Godot est le président-fondateur d'Innowtech, société basée à Nîmes, spécialisée dans les robots capables d'aller relever une température, une pression ou une mesure de radiation dans des lieux interdits à l'homme parce que dangereux. Jacyne Franc est à la tête de Sterixene, société basée à Aramon spécialisée dans la désinfection par la technique de la lumière pulsée.

Cet échange de SMS, c'était il y a 5 semaines. Aujourd'hui, le prototype fait sa première sortie, son premier test grandeur nature. Il est conçu pour désinfecter des locaux, sols et murs : il parcourt, seul, la pièce en portant des rampes lumineuses. "La technique lumière pulsée et LED UV permet de désinfecter à la fois des moisissures, des bactéries, tout ce qui est pathogène comme les listeria et les salmonelles... et aussi les virus."

Bien sûr ce robot de désinfection n'est pas le premier du genre, il a des concurrents, mais beaucoup plus lourds et beaucoup plus chers. ReCOVery se veut plus agile, plus autonome et, en plus des rampes lumineuses, il emporte aussi un flacon de liquide désinfectant qu'il est capable de disperser dans la pièce.

ReCOVery, né de la pandémie du COVID-19, n'est encore qu'un prototype, mais déjà Innowtech et Sterixene voient plus loin. Pour ce projet elles collaborent avec deux autres sociétés, "Sirea" à Castres (Tarn) et "Fadilex" à Laudun (Gard), les discussions sont en cours en vue de la fabrication et de l'industrialisation... peut-être des emplois à venir nés de cette pandémie.