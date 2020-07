La relance éco : à Montpellier, CYCov-19 détecte en temps réel les personnes fiévreuses

Alors que le déconfinement est toujours en cours, la crainte d'une deuxième vague de Covid-19 est dans beaucoup d'esprit. La société montpelliéraine Cyleone a pris les devants en développant CYCov-19, un système qui repère en temps réel les gens fiévreux. C'est une caméra infrarouge, une caméra thermique, qui "détecte la chaleur dégagée par un objet ou un corps humain ou n'importe quoi. En fonction des seuils de chaleur, on est capable de dire si une personne en l'occurrence, va avoir un niveau de température plus élevé que la moyenne et donc potentiellement fiévreuse" explique Guillaume Boguszewski, le fondateur de Cyleone qui emploie une dizaine de personnes.

À l'entrée d'un centre commercial, d'un stade ou même d'une usine

Rien à voir avec une application comme "StopCovid" lancée par le gouvernement qui s'adresse aux particuliers. Là, le dispositif destiné aux lieux recevant du public : aéroport, centre commercial, administration, enceinte sportive, festival ou encore l'entrée d'un usine. La caméra peut être mobile grâce à sa poignée, fixée sur un trépied ou un portique, ou transportée par un drone. "Elle est totalement autonome en énergie et elle fait tout le boulot toute seule : on appuie sur le bouton, ça marche." Et tout ça avec la garantie que les données personnelles sont protégées, "on ne diffuse pas, on ne stocke pas d'information visuelle concernant les gens qui seront passés devant la caméra".

Aider à la relance en conciliant l'économique et le sanitaire

Selon Guillaume Boguszewski, CYCov-19 permet d'accompagner le redressement économique. "L'objectif est de pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions, tout en protégeant tous et chacun d'éventuels risques de contamination. Il faut arriver à travailler avec les deux volets, sanitaire et économique."

La société est actuellement en discussion avec plusieurs industriels intéressés par CYCov-19.

