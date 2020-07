La relance éco : des entrepreneurs toulousains inventent une "bulle" pour les patients des dentistes

Avec le Covid-19, beaucoup ont reporté leur visite chez le dentiste, se disant sans doute que c'était l'un des métiers les plus exposés puisque le virus se transmet essentiellement par les postillons. Face à cette problématique, des Toulousains ont fondé la société Occisphère et proposent des "bulles" pour les patients. Johan Bouysse, le directeur général était notre invité dans "la relance éco" ce vendredi 3 juillet.

Une bulle en plexiglass

Johan Bouysse, ingénieur, explique : "C'est une barrière anti-Covid, une bulle de protection installée sur le front et le torse du patient". Elle pèse un peu plus de 1 kilo, elle est démontable et nettoyable après chaque soin et compatible pour des dentistes gauchers, droitiers et même des soins à quatre mains.

Occisphère en a vendu une bonne quinzaine à des dentistes, au prix de 420 euros TTC. Les bulles sont montées et assemblées dans la région Toulousaine, à Labruguière notamment. "Il y a eu huit versions différentes, explique Johan Bouysse. C'est allé assez vite car il y avait un réel besoin."

