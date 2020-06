La relance éco : "Il faut remettre les gens au travail" pour le Medef Sud

L'épidémie de Covid-19 recule et les entreprises espèrent maintenant que leur activité va accélérer. "Plus vite on déconfinera, plus vite on sauvera l'emploi", a exhorté le patron du Medef quelques heures avant le discours d'Emmanuel Macron. Et le président semble l'avoir entendu, le retour obligatoire en classe de tous les élèves dès lundi devrait déjà permettre aux parents de reprendre le travail. Et c'est une nouvelle qui va dans le bon sens pour le président du Medef Sud, Yvon Grosso.

"Cela va permettre aux parents salariés qui devaient garder leurs enfants de retrouver la confiance et leur travail. C'est une excellente nouvelle."

Lors de son intervention dimanche, le président Emmanuel Macron a évoqué une expression qui fait beaucoup de réagir : "Il faut travailler davantage." Qu'a voulu dire le chef de l'État ? Est-ce une référence au "travailler plus pour gagner plus" de Nicolas Sarkozy ? Sur ce point le président du Medef Sud estime que les entreprises devront s'adapter : "Je pense que les accords d'entreprises selon les secteurs permettent de travailler plus en discutant avec les partenaires sociaux bien-sûr. Même avant la crise c'était possible. Il y aura jusqu'à la fin de l'année des aménagements, dans les secteurs de la santé, du tourisme et d'autres. Il faut adapter les horaires parce qu'il faut relancer."

Lutte contre le chômage

Une reprise de l'activité pour éviter que le taux de chômage ne s'envole. Une forte hausse (+33%) a déjà été enregistrée dans la région ces trois derniers mois, +22% en France, et on le sait bon nombre d'entreprises risquent de mettre la clé sous la porte à cause de l'épidémie de Covid-19.

"Il faut remettre les gens au travail. La meilleure protection de l'emploi ce n'est pas le chômage."

La Banque de France juge que le PIB de l’Hexagone ne retrouvera pas son niveau d’avant crise avant la mi-2022. Le produit intérieur brut devrait ensuite rebondir de 7 % en 2021, puis augmenter encore de 4 % en 2022, prévoit la banque centrale française dans un scénario qui repose sur une circulation du Covid-19 sous contrôle et une économie qui s’adapte, même si le chômage connaîtra selon elle un pic supérieur à 11,5 % mi-2021.