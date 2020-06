La relance éco : les thermes de Balaruc-les-Bains rouvrent

Avec plus de 53.000 curistes chaque, la station thermale de Balaruc-les-Bains est la première de France. Cela faisait 11 jours à peine qu'elle était ouverte quand il a fallu tout fermer, le 15 mars dernier. Les curistes renvoyés chez eux, tout comme les salariés : 390 sur 430 placés en chômage partiel et depuis tout ce temps, aucune rentrée d'argent.

Un tiers de curistes en moins

Gérard Canovas, est le maire de la commune qui détient 85% des actions. Il entrevoit le bout du tunnel puisque la réouverture est prévue le lundi 22 juin mais on ne traverse pas une crise comme celle-là sans y laisser quelques plumes. "On a fait une estimation relativement précise : on va se retrouver à environ 10 millions d'euros de pertes pour cette année." 10 millions ? C'est pratiquement le montant du capital social (2 millions d'euros) ajouté "aux réserves" accumulées depuis la création en 2012 (7,5 millions). "Le déficit nous a bouffé notre capital social et l'ensemble de nos capitaux propres".

Le déficit a "bouffé" tout le capital

Il va donc falloir que la Ville donne un coup de pouce financier mais "sans augmenter les impôts". Il est question de 3 ou 4 millions d'euros, tout en sachant que le nombre de curistes sera obligatoirement réduit, mesures barrières oblige, "on perd environ 1/3 de la capacité d'accueil" qui est habituellement de 4.500 curistes sur une journée. "Si nous avons une reprise rapide, si nous revenons à notre taux de fréquentation rapidement, ça sera beaucoup moins douloureux. Tout va dépendre donc de l'activité à venir et là je ne parle plus de 2020 mais de 2021".

Des soins thermaux post-Covid en préparation

La crise sanitaire a créé de nouveaux besoins. En ce moment, "les représentants de la profession, l'ARS et l'Académie de médecine" planchent sur des soins post-Covid. "Il y en a qui ont été en réanimation, c'est très dur, il y a quelques séquelles. Il faut de la réadaptation et on a trouvé le milieu thermal pour régler ces problématiques-là. Donc, c'est très intéressant même si ce n'est pas encore au point, bien sûr, puisqu'on sort de cette crise mais vous pensez bien que nous, les thermes de Balaruc, première station thermale de France, on sera à l'avant garde de ce nouveau soin dès qu'on en aura la possibilité".

La relance éco version audio Copier

Tous les matins, à 7h15, France Bleu Hérault analyse les conditions de reprise d'activité au plus proche des réalités de ceux qui se relèvent. Artisans, commerçants, entrepreneurs témoignent du lundi au vendredi. "Ici, on parle d'ici."