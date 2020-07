La relance éco : les thermes de Saint-Laurent-les-Bains rouvrent enfin en Ardèche

Fermés à peine 3 jours après leur réouverture en mars à cause du confinement, les thermes des Cévennes ardéchoises reprennent du service et accueilleront de nouveau les curistes à partir du samedi 4 Juillet.

Une si longue attente...Les thermes de Saint-Laurent-les-Bains rouvrent leurs portes après 3 mois et demi de sommeil contraint par la crise du coronavirus. L'établissement avait été fermé le 16 mars dernier, moins d'une semaine après sa réouverture pour respecter le confinement. Mais les cures vont reprendre dès ce samedi 13 juillet et jusqu'au 19 novembre. A Saint-Laurent-les-Bains, on soigne les rhumatismes , des personnes fragiles , à risque et le protocole sanitaire a été renforcé. Habituellement, les thermes accueillent en moyenne 280 personnes par jour.

Thomas Marzal directeur des thermes de Saint-Laurent-les-Bains était invité de "la relance éco" ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :