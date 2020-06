"La relance éco" : un arrêt puis une reprise brutale pour Proxifroid à Guéret

L'entreprise Proxifroid, à Guéret, fournit des équipements frigorifiques aux professionnels et aux particuliers. Le confinement et l'arrêt brutal des commandes laissent un grand vide dans son activité.

"Un arrêt brutal, et une reprise toute aussi brutale" : pour Proxifroid, à Guéret, la Covid-19 a bouleversé l'activité de la chaîne du froid. Spécialisée dans l'installation et la maintenance de chambres frigorifiques ou encore de systèmes de climatisation, l'entreprise creusoise a fait face à la chute brutale de commandes de la part de ses clients professionnels, restaurateurs et collèges du département en tête.

Son patron Gilles Beauchoux le confirme : "on s'est retrouvés quasiment en cessation d'activité, sans rien à faire. Les chantiers se sont arrêtés pendant presque un mois". La reprise s'est amorcée progressivement : "Certains salariés étaient inquiets, et c'est bien logique, mais les gens qui font du dépannage en général travaillent seuls et de façon distanciée chez les clients", détaille Gilles Beauchoux.

La réouverture des restaurants a aussi signifié le retour d'une activité quasi-normale chez Proxifroid. Mais son patron, Gilles Beauchoux, parle tout de même d'une année creuse : "On a toujours un trou du fait de cet arrêt du marché pendant deux mois. Notre carnet de commandes s'est forcément réduit, et on se dit que c'est un souci, à court terme."

Ces inquiétudes, il a dû les anticiper en faisant appel à un prêt garanti par l'Etat, et surtout en se reposant sur la diversification des activités : "ça va de l'équipement frigorifique, à l'équipement professionnel, à la buanderie, mais aussi à la climatisation pour les particuliers, et les pompes à chaleur. Donc on arrive quand même à pallier dès qu'on a un problème dans un secteur."