La rentrée des étudiants en soins infirmiers en Vendée

Il faut entre six mois et trois ans de formation pour devenir soit brancardier, aide-soignant(e) ou infirmier(ère). Ce lundi, les 278 étudiants de première année de l'IFPS, institut de formation aux professions de santé de La Roche-sur-Yon, effectuaient leur rentrée. "J'ai un peu d'appréhension, j'ai des amis en deuxième année, mais en première année, je ne connais personne", confie Pamela, 18 ans et originaire de Saint-Martin-des-Noyers. "J'aime bien aider les autres et dans ma famille, il y en a qui sont dans le métier du soin" ajoute la jeune étudiante.

"Il y a un travail permanent en stage dans les hôpitaux du département", Barbara Robert

"C'est un institut qui est particulièrement relié aux établissements qui génèrent de l'exercice auprès des patients, précise Barbara Robert, directrice des soins à l'IFPS, c'est un travail de collaboration permanente entre la formation qui se déroule au sein d'un institut et l'exercice professionnel futur. Donc, on fait aussi cette partie formation en stage à Challans ou aux Sables d'Olonne (...) On a recruté, par exemple, au début de l'été, plus de 60 infirmiers, dont une grande partie sortait de l'IFPS".

Les étudiants en première année à l'IFPS découvrent les lieux © Radio France - Yves-René Tapon

"Ça attire parce que c'est un métier qui a du sens, se réjouit Antoine Chereau, président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Vendée et vice-président au conseil régional des Pays de la Loire, des efforts ont été faits, y compris sur la rémunération des soignants. Ce n'est pas gagné quand même, parce que les générations d'aujourd'hui, il faut les amener à être capables de prendre des engagements qui tiennent dans la durée". L'objectif est de conserver les étudiants vendéens, mais d'en attirer d'autres régions pour répondre à leur demande croissante en soins. Sur les 278 étudiant(e)s de première année, 169 viennent de Vendée, 32 de Loire-Atlantique. Et 246 sont issus de Parcoursup.