Covid-19 : "La reprise des concerts debout n'épongera pas les pertes" estime le directeur de la salle l'Atabal

"On attend de voir si le public va revenir, même si on est dans le flou là-dessus", concède François Maton, directeur de l'Atabal à Biarritz.

Fini les concerts assis. A partir de ce mercredi 16 février, plusieurs mesures sanitaires seront allégées. Parmi elles, les concerts vont pouvoir se tenir avec du public debout, et non plus assis, comme c'était le cas depuis plusieurs semaines. Résultat, l'Atabal, salle de concert de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), va pouvoir accueillir des concerts avec le public debout. Ca rassure son directeur, François Maton, même si "les prochains concerts n'épongeront pas les semaines de fermeture", selon lui.

à lire aussi Covid-19 et levée des restrictions sanitaires : ce qui change ce mercredi 16 février

Entre 30 et 40% des concerts reportés, sont reprogrammés dans les prochains mois

Depuis plusieurs semaines, la salle n'a accueilli aucun concert à cause d'annulations en cascade, entrainées par la poussée de la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. "Sur Janvier et Février, on avait pas mal de groupes internationaux, mais ces groupes-là ont annulé leur tournée. Du coup elles seront reprogrammées fin 2022, voire en 2023. Résultat, on est obligés de repartir sur ce qui restait du programme de mars", déplore François Maton. Malgré tout, la salle a réussi à reprogrammer, selon lui, entre 30 et 40% des concerts annulées ces dernières semaines. Un moindre mal pour la salle biarrote.

"On aura pas de fonds de soutien sur les annulations ce qui nous handicape fortement", estime François Maton, directeur de l'Atabal.

Malgré tout, il y aura des pertes qui ne sont pas chiffrées pour le moment, selon le directeur de la salle. Pertes qui ne seront jamais rattrapées, "Surtout dans la mesure où l'on aura pas de fonds de soutien sur les annulations, ça nous handicape fortement". Bon, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le planning de mars à juin est très chargé, avec une reprise prévue le 26 février, pour la salle biarrote.

Aucune visibilité sur le retour du public

L'aspect où le directeur de l'Atabal n'a aucune visibilité, c'est le retour du public. "On espère vraiment que le public va revenir, comme il y a un an, parce qu'on en a vraiment besoin. En tout cas on verra ce que ça donne", lance François Maton, même s'il estime que le pass vaccinal risque de freiner certains. "La mise en place du pass vaccinal vient encore plus complexifier l'accueil du public et le retour du public". Malgré tout, le Biarrot se rassure en se disant que tous les concerts des prochains mois ne devrait pas être annulés au dernier moment.