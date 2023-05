La reprise des accouchements confirmée pour ce lundi à Landerneau

Un soulagement, fragile, mais un soulagement pour les patientes et le personnel de la maternité de Landerneau. Selon la CGT de l'établissement, l'Agence régional de santé et la direction de l'hôpital ont donné leur feu vert à la reprise des accouchements à partir de ce lundi 15 mai. Ils avaient été suspendus le vendredi 5 mai pour une durée de 10 jours faute d'anesthésistes suffisants.

Reprise fragile

Il reste encore quelques trou dans le planning de gardes d'anesthésistes pour la fin du mois de mai et les mois de juin et juillet. Ce qui montre la fragilité de cette reprise. Une sage-femme interrogée par France Bleu Breizh Izel espérait que les femmes enceintes n'hésiteraient pas à se faire suivre à la maternité de Landerneau.

Et pour soutenir cette reprise des accouchements, une marche festive est organisée ce dimanche à 11h par le collectif Lune nid Son, des professionnels et professionnelles de la périnatalité et de la parentalité, au jardin de la Palud à Landerneau. Avec notamment une chorégraphie sur l'air du tube de Matmatah, Lambé An Dro . La reprise par le personnel soignant sur Youtube de cette chanson était devenue virale, vue plus de 29.000 fois.