"La reprise des dépistages des cancers est encore trop timide" regrettent des médecins de l'hôpital de Tours

Le dernier Jeudi de la santé de la saison 2019-2020 se tient ce jeudi soir à partir de 18h30. La conférence porte sur les programmes de dépistage des cancers (sein, colorectal, col de l’utérus) et la prise en charge de la maladie. Exceptionnellement, la conférence sera à suivre sur internet, via le site internet de la ville de Tours, et non à l'hôtel de ville, pour cause de restrictions sanitaires. Avec ces jeudis de la santé, la ville de Tours, la faculté de médecine et le CHRU de Tours auront réussi à attirer les foules, même au-delà des attentes. Les organisateurs ont dû pendant la saison refuser du monde.

Il faut reprendre le programme de dépistage pour les personnes ciblées. Docteur Haguenoer, médecin au CHRU de Tours

La conférence va permettre aussi aux trois médecins intervenants de rappeler au public qu'il est désormais nécessaire de reprendre les dépistages, de retourner voir son médecin traitant, ses médecins spécialistes. Pendant le confinement, les dépistages des cancers ont quasiment été arrêtés. Toutefois, depuis le déconfinement, les médecins constatent une reprise encore trop timide des patients à se faire dépister. "Nous pouvons réaliser des dépistages en toute sécurité" précise notamment le docteur Sengchanh, médecin au Centre régional de coordination des dépistages des Cancers. "Il ne faut plus tarder pour reprendre son cycle de dépistage tous les deux ans pour le cancer colorectal et le cancer du sein, tous les trois ans pour le cancer du col de l'utérus".