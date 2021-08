La réserve sanitaire renforce les équipes de l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe

L'EPSM, seul établissement spécialisé dans la santé mentale en Sarthe, situé à Allonnes, a demandé pour cet été le renfort de la réserve sanitaire... et l'a obtenu. Depuis quelques jours, des volontaires, souvent des professionnels retraités, viennent renforcer les équipes de l'EPSM mobilisées au niveau des urgences du Centre hospitalier du Mans et du pôle santé Sarthe et Loir du Bailleul. Avec la pandémie, la santé mentale des Français, notamment des plus jeunes, s'est dégradée et de nouveaux patients souffrant notamment de crises d'angoisse et d'idées suicidaires sont pris en charge. "On voit une altération de l'état général des personnes déjà malades mais aussi l'entrée dans le dispositif de nouveaux patients" explique Monique Robin, la coordinatrice générale de soins de l'EPSM.

Des patients différents et qui restent plus longtemps hospitalisés - Monique Robin

"On a un impact de la crise sanitaire sur les jeunes enfants, sur les étudiants (...) avec des syndromes d'angoisse et des idées suicidaires" poursuit Monique Robin. "On n'a pas un volume beaucoup plus important mais on a des patients différents et qui restent plus longtemps hospitalisés." A l'EPSM, l'objectif de l'été était simple : ne fermer aucun des 241 lits d'hospitalisation complète sur son site d'Allonnes tout en maintenant les activités thérapeutiques, les consultations et l'accueil de jour. Mais aussi allonger les permanences aux urgences du Mans et du Bailleul, d'où l'appel à la réserve sanitaire.

Des volontaires mobilisés dans les services d'urgence

Au sein des services d'urgence, le renfort de deux voire trois volontaires par semaine permet d'allonger les permanences de l'EPSM. Les équipes sont présentes de 8 heures le matin à minuit. "Sept jours sur sept, on a au moins un professionnel en plus (...) Ces volontaires, ce sont des infirmiers, souvent à la retraite, qui ont l'habitude dans des situations de catastrophe sanitaire" précise Monique Robin. "Ils restent jusqu'à minuit pour assurer notamment la surveillance des patients qui resteraient à l'hôpital compte tenu du manque de lits à l'EPSM." Le taux d'occupation des lits d'hospitalisation complète à l'EPSM est de 100 % "voire 105 %" actuellement. Pour fluidifier la prise en charge, l'établissement a aussi demandé le renfort d'un médecin de la réserve sanitaire.