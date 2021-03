La Rhinopneumonie, ce virus qui rappelle de mauvais souvenirs, dans l'Indre

Le monde équestre est confronté, une nouvelle fois, à un virus mortel et très contagieux : la rhinopneumonie. Il provoque des affections respiratoires et même neurologiques chez les chevaux. Cette maladie avait provoqué la mort de trois chevaux, dans l'Indre, il y a un peu plus d'un an.

La rhinopneumonie est de retour en France. Ce virus mortel et contagieux touche uniquement les chevaux. Heureusement, il n'est pas transmissible à l'Homme. Pour l'instant, aucun cas n'est signalé dans le Berry, mais fin 2019, plusieurs cas avaient été décelés et trois chevaux avaient succombé à l'épidémie, dans l'Indre.

Cette fois, le virus vient d'Espagne, lors d'une grande compétition qui se déroulait à Valence. Plusieurs chevaux ont été contaminés, lors de cet événement. Ils ont infecté d'autres équidés, à leur retour en France, et plusieurs foyers ont été décelés dans le Calvados, la Haute-Savoie, l'Hérault et la Seine-et-Marne.

Philippe Macé connaît bien le problème. Il tient un centre équestre, à Ruffec. Il est également président du Comité départemental d'équitation de l'Indre et délégué régional du Groupement hippique national. "Lorsque le virus a la forme pulmonaire, ce n'est pas trop grave. Le cheval a de la fièvre et il tousse, explique-t-il. En revanche, _quand la maladie devient neurologique, le cheval vacille, tombe et peut mourir_."

Les compétitions équestres supendues en Europe

Cette maladie est aussi très contagieuse et nécessite des mesures sanitaires très strictes. Pour éviter sa propagation, la Fédération internationale d'équitation a décider la suspension de toutes les compétitions et les rassemblements, en France et dans neuf autres pays européens, jusqu'au 28 mars. Mais cela ne change guère les choses, évidemment, dans les centres équestres déjà confrontés aux mesures sanitaires anti-covid, en ce moment.

Contre ce virus, un vaccin existe, mais il a une particularité. "Ce vaccin ne fonctionne que si vous vaccinez un effectif important, précise Emmanuel Lagarde, vétérinaire à Lignières. Si vous ne vaccinez qu'un seul cheval dans une écurie de plusieurs chevaux, vous ne le protégez pas. Tous les chevaux devraient être vaccinés, pas seulement les chevaux de course !" Aux yeux du vétérinaire, la solution serait donc de rendre ce vaccin obligatoire.