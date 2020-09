La Roche-sur-Yon : 4 jours de dépistage de la Covid-19

La Roche-sur-Yon, France

C'est au tour de La Roche-sur-Yon, en Vendée, d'organiser une opération de dépistage massif de la Covid-19. Elle a lieu pendant quatre jours, ces jeudi et vendredi, puis mardi et mercredi 8 et 9 septembre.